Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

Alumnos de segundo año visitaron la Administración Provincial del Agua en Santa Rosa como parte de un proyecto escolar que presentarán en el Congreso Estudiantil de Conflictos Ambientales. Allí conocieron tareas de control y análisis de los recursos hídricos de La Pampa.

Estudiantes de segundo año del Colegio Secundario de Gobernador Duval participaron de una jornada educativa en la Administración Provincial del Agua (APA), en Santa Rosa. Durante la visita conocieron el trabajo del organismo en la gestión, el control y la preservación de los recursos hídricos de La Pampa.

La actividad integra un proyecto escolar que será presentado en el Congreso Estudiantil de Conflictos Ambientales. La propuesta permitió que los alumnos se acercaran al funcionamiento de un organismo público y analizaran la importancia de las políticas hídricas para la salud, el ambiente y el desarrollo de las comunidades.

La visita a la Administración Provincial del Agua

Autoridades y personal técnico de la APA recibieron al grupo y explicaron las tareas de planificación, regulación, seguimiento y control de los recursos hídricos provinciales. Además, los estudiantes recorrieron el laboratorio de análisis químico, donde conocieron los procedimientos para evaluar la calidad del agua y determinar si es apta para el consumo humano.

La profesora de Lengua y Literatura del colegio, Úrsula Fuertes, valoró la experiencia y agradeció la atención del personal del organismo.

"Queremos destacar y agradecer la excelente atención que tuvimos de parte de la gente de APA, que nos recibió con mucho respeto, amabilidad y calidez. Nos brindaron muchísimo conocimiento y supieron explicar con claridad procesos que pueden resultar complejos para estudiantes de 13 años. Fue una experiencia sumamente enriquecedora".

Un proyecto sobre el río Colorado y los recursos hídricos

Fuertes explicó que la iniciativa es interdisciplinaria y aborda los recursos hídricos de La Pampa, con especial atención a Gobernador Duval, localidad situada a orillas del río Colorado.

"Para nuestra comunidad, el río Colorado representa un recurso hídrico de enorme importancia. Por eso consideramos fundamental que los estudiantes puedan relacionar los conocimientos que adquieren en la escuela con la realidad ambiental de su localidad y de toda la Provincia".

La docente señaló que el trabajo de la APA ayuda a comprender la responsabilidad del Estado en la administración y protección del agua, un recurso indispensable para la vida.

"Es fundamental que nuestros estudiantes comprendan que el agua no debe analizarse únicamente como un elemento natural, sino también como un bien común, cuya conservación y utilización responsable requieren conocimiento científico, decisiones institucionales y compromiso social".

Durante la jornada también se trataron las diferencias entre aguas superficiales y subterráneas, los distintos usos del recurso y las condiciones que debe cumplir el agua para ser considerada potable.