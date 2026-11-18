Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El periodista presentará este viernes 20 de noviembre en la UNLPam su primer libro de investigación, sobre una herencia millonaria, el robo de un cadáver y dos muertes en Santa Rosa.

El periodista Walter Goñi presentará este viernes 20 de noviembre, a las 18, su primer libro de investigación, La herencia maldita de Rufino Otero. El encuentro será en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

Publicado por Sueñera Ediciones, sello de Editorial Sudestada, el libro reconstruye uno de los casos judiciales y policiales más resonantes de la historia reciente de la provincia. La trama reúne una herencia millonaria, la desaparición de un cadáver en General Acha y la muerte de dos trabajadores en la capital pampeana, cuyas causas quedaron cerradas sin culpables.

La herencia de Rufino Otero y la disputa por la filiación

La investigación se centra en el legado de Rufino Otero, uno de los mayores terratenientes de la región pampeana. El hacendado tuvo una hija extramatrimonial con su empleada doméstica, pero murió en la década del ochenta sin reconocerla legalmente. Tras su fallecimiento, un patrimonio estimado en 30 millones de dólares quedó en manos de su sobrino político, Darío Sarasola, principal beneficiario pese a no tener vínculo consanguíneo con Otero.

El conflicto judicial comenzó en septiembre de 1999, cuando Eva Paole, entonces de 64 años, presentó una demanda de filiación. Sus hijos habían descubierto en una reunión familiar el secreto que circulaba en General Acha sobre el origen de su madre. Un mes después, el cuerpo de Otero desapareció del cementerio local y fue reemplazado por los restos de Alberto Salvini, vecino de Toay.

Según la investigación de Goñi, Sarasola ideó la maniobra para frustrar los peritajes de ADN que podían confirmar la paternidad del millonario. Paole tardó catorce años en obtener el reconocimiento de su identidad biológica: en 2012, los estudios genéticos confirmaron el vínculo filial con Otero.

El expediente judicial y el reconocimiento como heredera

A lo largo del libro, el autor plantea interrogantes sobre el desempeño del sistema judicial pampeano y advierte sobre presuntas maniobras de protección a Sarasola y su entorno familiar. En 2014, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa avaló, a partir de un dictamen del procurador general, el reconocimiento legal de Paole como heredera legítima.

Sin embargo, el expediente se detuvo abruptamente cuando ambas partes desistieron de continuar el litigio tras alcanzar un acuerdo económico extrajudicial. Eva Paole falleció en 2023.

La muerte de dos trabajadores en Santa Rosa

Otro eje central de la investigación conecta la disputa por la sucesión de Otero con la muerte de dos pintores que cayeron desde el décimo piso de un edificio céntrico de Santa Rosa en 2004. En 2007, la Justicia archivó el expediente bajo la carátula de «accidente laboral».

El libro reúne elementos probatorios y testimonios inéditos que ponen en duda esa explicación. A partir de entrevistas con la viuda y el hijastro de uno de los operarios, quienes rechazan la hipótesis accidental, Goñi describe un patrón de dinero, silencios e impunidad.

La investigación se apoya en fojas judiciales, entrevistas grabadas y testimonios de fuentes reservadas, entre ellos el de una pieza policial clave que contribuyó a que el caso no cayera en el olvido. La obra examina las grietas del poder y la inacción institucional en La Pampa.

El libro incluye un prólogo del periodista y escritor estadounidense Steve Fainaru, ganador del Premio Pulitzer por su cobertura de la guerra de Irak para The Washington Post. El arte de contratapa fue realizado desde España por el artista Pedro Rosso.