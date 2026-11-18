En La Pampa, el diputado nacional reclamó un programa político y económico para la oposición y sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner debe poder competir en las próximas elecciones. También cuestionó el modelo económico de Javier Milei y valoró la gestión provincial.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, visitó La Pampa para participar de la inauguración de la Unidad Básica de Telén. Antes del acto, planteó que la oposición debe construir un programa político y económico capaz de ofrecer una alternativa al gobierno de Javier Milei y sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner debe tener la posibilidad de competir en las urnas.

En el marco del 17 de noviembre, fecha que recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras 18 años de proscripción y exilio, el legislador destacó el papel del interior del país y la hospitalidad pampeana. "El interior argentino tiene una hospitalidad y una fuerza tremenda que hay que saber poner en valor", expresó.

Máximo Kirchner reclamó que Cristina pueda competir

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación judicial de la expresidenta y las gestiones internacionales para cuestionar su condena y recuperar sus derechos políticos. "Ningún argentino o ninguna argentina le gustaría, en cualquier orden de la vida que le toque pasar por un estado judicial, ser juzgado por un adversario, por un enemigo. Realmente eso distorsiona", afirmó.

Kirchner sostuvo que la discusión también compromete el derecho de quienes quieren elegirla. "No solo están lesionando sus derechos, sino también los de los que deseamos elegir libremente", manifestó. Luego agregó: "Nosotros no tenemos problema en competir con nadie, pero queremos competir. Que pueda ser candidata y que el peronismo y la sociedad argentina voten. Es la mejor manera, nadie mejor que el pueblo argentino para saldar la discusión".

Consultado sobre los plazos para una eventual candidatura en las próximas elecciones, respondió que esperan y trabajan para que esa posibilidad exista antes del cierre de listas del año próximo.

El peronismo y la construcción de una alternativa electoral

Otro eje de la entrevista fue la necesidad de armar una propuesta opositora que pueda competir con el oficialismo. Para Kirchner, la unidad no debe consistir solamente en reunir dirigentes con el objetivo de enfrentar al Presidente. "Creo que la construcción de esa síntesis, de esa oferta electoral, de esa unidad tiene que ir mucho más lejos de lo que es no ser Milei o anti Milei", planteó.

En ese sentido, propuso avanzar en una alternativa positiva y dejar atrás una estrategia electoral basada únicamente en el rechazo al adversario. Ante la consulta sobre si primero deben definirse las candidaturas o las propuestas, respondió que hace falta un marco de orientación para la población y los sectores productivos. "Creo que tiene que haber un programa, por lo menos que dé un marco de orientación a la población, a la sociedad argentina, a quienes producen", explicó.

También se refirió a los debates dentro del peronismo y defendió la discusión interna. "No hay que tenerle miedo a la discusión y al debate, mientras sea de un principio sano, sin hipocresía, sin querer sacar un poquito de ventaja y que tenga en el centro cómo viven los argentinos y las argentinas, y no cómo se hace el Tetris de dirigentes", expresó.

Críticas al modelo económico de Javier Milei

El diputado cuestionó la política económica del Gobierno y afirmó que sus efectos impactan en la mayoría de las familias. "Las ideas económicas que puso Milei son ideas que ya se ensayaron en la Argentina anteriormente. ¿Pueden funcionar en otro lugar? Sí, pero acá no funcionan", sostuvo.

Kirchner señaló que el modelo concentra los ingresos y la riqueza en pocos sectores y perjudica especialmente a la clase media. "Es una economía que entra en recesión, que volvió a dar una inflación superior a los dos puntos. Ninguno de los pronósticos económicos del Presidente se cumplen. Los únicos pronósticos que se cumplen son aquellos que dijimos que era una economía para muy pocos, que concentran el ingreso, la riqueza, y el resto de la ñata contra la pantalla, mirando desde afuera", manifestó.

Además, pidió que la discusión política tenga en cuenta las dificultades cotidianas, como el acceso a la vivienda, el empleo y la posibilidad de llevar una vida digna. "¿De qué propiedad privada estamos hablando? ¿De las mineras o las petroleras, o de los argentinos y argentinas que trabajan todos los días y quieren tener 50 o 60 metros cuadrados para empezar?", preguntó. Y agregó: "La familia argentina es simple y tiene que ser el centro de la política pública".

Máximo Kirchner destacó la gestión de La Pampa

Consultado por la administración del gobernador Sergio Ziliotto, Kirchner describió a La Pampa como una provincia ordenada. "La Pampa ha sido un peronismo ordenado que ha sabido mantener muchas veces protegida a la provincia de políticas como las que le tocó en su momento con Mauricio Macri o como le toca ahora con Milei", afirmó.

Consideró que esa gestión permite amortiguar el impacto de las políticas nacionales, aunque reconoció que la recesión también afecta a provincias y municipios. Ziliotto, gobernador y presidente del PJ pampeano, compartió con Kirchner el acto de inauguración de la Unidad Básica de Telén.