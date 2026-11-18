Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La Biblioteca Popular Malvinas Argentinas de Santa Rosa fue sede del primer encuentro de una iniciativa que reúne al CFI, la Fundación Ana Sicilia y la Secretaría de Cultura provincial. La propuesta incluye nueve instancias de formación presenciales y virtuales.

La Biblioteca Popular Malvinas Argentinas, en Santa Rosa, recibió el primer encuentro del Programa de Fortalecimiento de Mediadores de Lectura. La iniciativa es impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Fundación Ana Sicilia y la Secretaría de Cultura de La Pampa, a través de la Dirección de Bibliotecas Populares.

Participaron bibliotecarias, presidentas de comisiones directivas, docentes y mediadoras de lectura de distintos equipos y espacios del ecosistema de bibliotecas de la capital pampeana. La jornada propició el intercambio y la construcción colectiva junto a Javier Ascioli, en representación del CFI; Ana Sicilia, presidenta de la fundación que lleva su nombre; Sergio De Matteo, director de Bibliotecas Populares, y Amorina Muñoz, integrante de esa dirección.

El encuentro también funcionó como un laboratorio de experiencias, con vistas a una futura implementación del programa en el resto de La Pampa y la Patagonia.

La biografía lectora como herramienta de mediación

El eje de la primera jornada fue la biografía lectora como punto de partida para mediar lecturas. Mediante una dinámica de intercambio, las personas participantes compartieron recuerdos de infancia, sus primeros acercamientos a los libros, experiencias significativas, figuras que dejaron huella y emociones asociadas con la lectura.

"Reconocer nuestra propia trayectoria lectora nos permite comprender que la lectura es mucho más que una práctica individual; es una experiencia atravesada por los vínculos, la memoria, los afectos y los contextos en los que vivimos. Desde allí, cada mediador y mediadora puede construir nuevas maneras de acercar los libros y generar encuentros significativos con otras personas y comunidades", sostuvo Sergio De Matteo.

Nueve encuentros para fortalecer las bibliotecas populares

El programa contempla nueve encuentros, con instancias presenciales y virtuales. El objetivo es fortalecer las prácticas de mediación, compartir experiencias y desarrollar herramientas para ampliar y enriquecer las comunidades lectoras de La Pampa.

La formación busca además acompañar el fortalecimiento institucional de las Bibliotecas Populares, reconocer el trabajo cotidiano de quienes sostienen estos espacios y promover capacidades, saberes colectivos y redes de trabajo.