Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una acusación formal contra la funcionaria y dispuso su suspensión preventiva inmediata. Tiene diez días hábiles administrativos para presentar un descargo y ofrecer pruebas.

El Concejo Deliberante de Puelén acusó formalmente a la secretaria de Hacienda y Tesorería por presuntas irregularidades contables, administrativas y financieras. La Resolución 17/2026 también ordena la suspensión preventiva inmediata de la funcionaria, quien cuenta con diez días hábiles administrativos para responder y presentar pruebas.

La decisión fue aprobada por unanimidad el 12 de noviembre de 2026 y lleva el aval de las concejalas Xiomara Suyay Pino, de Comunidad Organizada; Roxana Andrea Maya, de Juntos por el Cambio; y Laura Alejandra Maya, del Frente Justicialista.

Por qué suspendieron a la secretaria de Hacienda de Puelén

Según informó el cuerpo deliberativo, la medida se tomó luego de analizar las rendiciones de cuentas de septiembre, noviembre y diciembre de 2024, además de las correspondientes a enero, febrero, marzo y mayo de 2025. La acusación se enmarca en la Ley Provincial 1597.

La suspensión preventiva rige de inmediato y prohíbe a la funcionaria acceder a los sistemas contables, las cuentas bancarias y los archivos municipales mientras avance el procedimiento. En consecuencia, no podrá intervenir en las tareas vinculadas con la administración económica de la comuna.

El plazo para presentar el descargo

La resolución establece que la secretaria de Hacienda tendrá diez días hábiles administrativos para presentar su descargo por escrito y ofrecer las pruebas que considere pertinentes. Una vez vencido ese plazo, el Concejo Deliberante deberá dictar la resolución correspondiente.

El caso se da en medio de una prolongada disputa entre el intendente Mario Rebolledo y las tres integrantes del Concejo Deliberante. El documento completo, con sus fundamentos y antecedentes, está disponible para consulta e incluye las resoluciones 05/2026, 06/2026 y 10/2026, junto con las notas 68, 74, 79, 82, 88, 91 y 104/2026.