Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

El intendente de Santa Rosa fue el único dirigente pampeano en la foto del acto encabezado por Sergio Massa en San Fernando. La convocatoria reunió al Frente Renovador, al Peronismo Federal y a referentes de distintos sectores del justicialismo.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, fue el único dirigente pampeano que apareció en la foto difundida tras el acto que el Frente Renovador organizó junto al Peronismo Federal y otros espacios peronistas por el Día de la Militancia.

La convocatoria se realizó en el Teatro Otamendi de San Fernando, con el intendente Juan Andreotti como anfitrión. El encuentro buscó exhibir fortaleza y unidad entre los sectores participantes, en una jornada marcada por las diferencias internas del peronismo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no fue invitado.

Massa encabezó un acto con el Peronismo Federal en San Fernando

Bajo la consigna “Perón nos une, un país por delante”, el acto formalizó la alianza del massismo con la corriente del Peronismo Federal integrada por Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel. El dirigente entrerriano, ex titular de Aduanas y cercano a Massa, recibió el respaldo de Cristina Kirchner para representar al peronismo en el Consejo de la Magistratura.

Sergio Massa suspendió un viaje previsto a San Pablo para participar de la actividad. Lo acompañaron los diputados nacionales Cecilia Moreau, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano, Jimena López, Sabrina Selva, Ramiro Gutiérrez y el mencionado Michel.

Los dirigentes que participaron del Día de la Militancia

También asistieron referentes del kirchnerismo, entre ellos la diputada provincial Mayra Mendoza, el senador nacional Mariano Recalde, la senadora bonaerense Teresa García y el intendente de Lanús, Julián Álvarez.

La lista de participantes incluyó a los diputados nacionales de Encuentro Federal Miguel Pichetto y Nicolás Massot; a la diputada de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota; a la legisladora nacional de Unión por la Patria Kelly Olmos; y al ex presidente de la Cámara baja Emilio Monzó. También estuvieron los ex gobernadores Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Sergio Uñac, de San Juan.

Por la denominada Liga de Intendentes participaron Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Mariel Fernández, de Moreno; Gastón Granados, de Ezeiza; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente. Además, estuvieron los secretarios generales de la CGT Jorge Sola y Christian Jerónimo, junto a los dirigentes sindicales Omar Plaini, de Canillitas, y Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio.

La Cámpora movilizó en Constitución y respaldó a Cristina Kirchner

En paralelo, La Cámpora convocó a su militancia frente al departamento de Cristina Kirchner, en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La ex presidenta, que cumple prisión domiciliaria, salió al balcón para saludar durante varios minutos a quienes se habían acercado.

Horas antes, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, había participado en Telén, La Pampa, de la inauguración de una unidad básica que lleva los nombres de sus padres, Néstor y Cristina Kirchner. “Vamos a trabajar hasta el último día para que Cristina sea candidata”, afirmó en el Día de la Militancia, fecha que recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras 17 años de exilio.

“Cristina está buscando recuperar sus derechos, y somos millones de argentinas y argentinos quienes queremos ejercer nuestro derecho de elegir libremente en als elecciones de 2027. Las encuestas del lado que se te ocurran que salgan muestran a Cristina en la mayoría de las veces en el primer o segundo lugar de preferencia del pueblo argentino. Y la verdad que sustraerle a la sociedad argentina la posibilidad de poder elegir libremente y más en el estado actual de la economía, es un sinsentido”, agregó.

El armado político de Sergio Massa

En el Frente Renovador niegan que Massa esté impulsando una estructura más amplia, aunque el dirigente trabaja en la construcción de un espacio que respalde sus aspiraciones presidenciales y le permita evaluar, llegado el momento, si cuenta con suficiente volumen político para competir.