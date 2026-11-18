Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La Universidad, el Gobierno de La Pampa y la Fundación Banco de La Pampa firmaron una adenda para reconocer económicamente a quienes acompañan a estudiantes becados. Los tutores brindan orientación académica y técnica durante los desafíos productivos del programa.

Las y los docentes que acompañan como tutoras y tutores a estudiantes con becas del Programa INICIAR recibirán honorarios, tras la firma de una adenda al convenio de colaboración entre la Universidad, la Provincia de La Pampa y la Fundación Banco de La Pampa.

El acuerdo fue suscripto por el rector Francisco Marull; la ministra de la Producción, Fernanda González; y la presidenta de la Fundación Banco de La Pampa, Patricia Lázaro.

Qué tareas realizan los tutores del Programa INICIAR

La medida reconoce con una retribución específica un trabajo que hasta ahora no contaba con ese pago y que resulta central para el desarrollo de las iniciativas. El acompañamiento incluye orientación, seguimiento y asistencia técnica y académica en los desafíos que el programa impulsa junto a empresas y organizaciones.

Las tutorías se extienden durante todas las etapas de cada proyecto. Las y los docentes asesoran a estudiantes, supervisan el cumplimiento de los objetivos, articulan el trabajo entre la Universidad y las entidades vinculadas, y avalan los informes técnicos parciales y finales.

Becas INICIAR y articulación con empresas pampeanas

Las Becas INICIAR funcionan desde marzo de este año, a partir del convenio firmado por las tres instituciones. El programa vincula a estudiantes que transitan los últimos tramos de sus carreras y a jóvenes profesionales de la Universidad con empresas pampeanas.

Las compañías plantean desafíos productivos concretos para que sean abordados en conjunto. Quienes acceden a las becas reciben un aporte de la Fundación Banco de La Pampa, el Ministerio de la Producción realiza el seguimiento de las iniciativas y la Universidad brinda el acompañamiento académico.