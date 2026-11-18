Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El intendente Facundo Sola señaló que el 80% de la localidad se había normalizado dos horas después de las precipitaciones y anunció la incorporación de dos bombas de gran potencia. También reclamó obras y pidió evitar arrojar residuos en los canales.

El intendente de Realicó, Facundo Sola, realizó un balance del operativo desplegado durante la contingencia climática junto a la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Romina Cabrera. Destacó la respuesta de los desagües ante la magnitud de las precipitaciones y señaló que, unas dos horas después de que terminó la lluvia, el 80% de la localidad ya estaba normalizado.

Sola explicó que la geografía de Realicó dificulta el escurrimiento natural del agua: entre las lagunas de Boguilles y Cortina hay apenas 4,5 centímetros de desnivel. Pese a esa condición, afirmó que no hubo viviendas afectadas, evacuaciones ni interrupciones del suministro eléctrico.

Desagües de Realicó y prevención ante las lluvias

El jefe comunal atribuyó parte de la respuesta al trabajo periódico de limpieza, desmalezamiento y monitoreo de los canales. También agradeció la participación de empleados municipales, Bomberos, Policía y vecinos, quienes colaboraron con fotografías e información sobre los sectores comprometidos.

Durante el temporal, sin embargo, se detectaron obstrucciones causadas por residuos arrastrados por el agua. Entre los elementos retirados había colchones, animales muertos, maderas, bolsas y botellas. Sola pidió a la comunidad que no arroje basura ni restos de poda en la vía pública.

Además, cuestionó a quienes circulan a velocidad por calles anegadas, ya que el oleaje puede agravar la situación de las viviendas cercanas. Por eso, apeló a la responsabilidad y solidaridad de los conductores.

Dos bombas nuevas y obras en la ruta nacional 188

Como parte de las medidas para reforzar la respuesta, el municipio recibió dos bombas de gran potencia. Una puede extraer 1,5 millones de litros por hora y la otra, tres millones. Los equipos se instalarán en puntos estratégicos, principalmente en la zona de la ruta nacional 188, donde confluyen canales de desagüe, y en cercanías de Cataipí.

Durante esta semana se realizarán las capacitaciones y adecuaciones necesarias para poner las bombas en funcionamiento. En paralelo, Sola volvió a reclamar la autorización de organismos nacionales para construir una alcantarilla alternativa sobre la ruta 188. Según explicó, la estructura actual tiene dimensiones reducidas y actúa como un embudo durante las precipitaciones copiosas. La Provincia comprometió recursos para la obra, pero todavía falta el permiso nacional.

El intendente también planteó la necesidad de intervenir en dos alcantarillas que reciben agua de zonas rurales ubicadas al oeste y al norte de Realicó. Esos aportes confluyen con los canales urbanos y ralentizan el escurrimiento. Como alternativa, el municipio analiza instalar un sistema de compuertas para regular la entrada y salida del agua.

Crecimiento urbano y planificación hídrica

Sola reconoció que el crecimiento de la localidad impone nuevos desafíos de infraestructura y sostuvo que la expansión de viviendas y la habilitación de nuevos sectores urbanos deben acompañarse con inversiones que garanticen servicios adecuados.

“Los pueblos crecen sin desarrollarse”, reflexionó el intendente, al señalar que la falta de recursos económicos muchas veces condiciona la ejecución de obras estructurales de gran magnitud.

También anticipó que el municipio contratará maquinaria para profundizar y ensanchar sectores del canal sur. Aclaró que esas tareas deben complementarse con mejoras en las alcantarillas y con la puesta en marcha de las nuevas bombas.

Por último, indicó que las previsiones climáticas ubican entre fines de noviembre y diciembre uno de los períodos de mayor riesgo hídrico. En ese contexto, afirmó que el municipio trabaja de manera coordinada con el Gobierno provincial y la Administración Provincial del Agua para anticiparse a posibles contingencias.