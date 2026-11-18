Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La obra de Roberto Pittaluga se presentó en el salón azul de la Facultad de Ciencias Humanas. La actividad incluyó comentarios de docentes y una muestra fotográfica sobre trabajadores de la cooperativa La Histórica.

En el salón azul de la Facultad de Ciencias Humanas se presentó el libro 2001. Rastros de historia y política, de Roberto Pittaluga. La obra fue publicada por Editorial Las Cuarentas, dentro de la Colección Los Pájaros.

Docentes comentaron el libro de Roberto Pittaluga

La presentación contó con los comentarios de Nilda Redondo, Elvio Monasterolo y Magali Gómez Sierra, docentes de la Facultad de Ciencias Humanas. La moderación estuvo a cargo de Valentina Santander Obando, también docente de la institución.

Una muestra sobre los trabajadores de La Histórica

La actividad se acompañó con la muestra fotográfica Hombres de Hierro, de Pablo Rivero Maldonado, que propone una mirada sobre la lucha de los trabajadores de la cooperativa La Histórica.

La presentación fue organizada por el equipo responsable del proyecto de investigación La política en disputa II. Subjetivaciones, represiones, democracias en la experiencia argentina, 1955-2008, aprobado por Resolución 233/26 CD-FCH, y por la Cátedra Libre Extracurricular de Pensamiento Argentino y Latinoamericano.