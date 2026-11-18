Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

El diputado radical inició una recorrida por localidades de la provincia para explicar los alcances de la flexibilización temporal de la Ley 468. La norma habilita durante cinco años la partición de tierras rurales bajo requisitos específicos.

El diputado radical Hipólito "Poli" Altolaguirre comenzó una recorrida por distintas localidades de la provincia para explicar los alcances de la norma que flexibiliza durante cinco años la histórica Ley 468. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y surgió de un proyecto suyo, unificado luego con propuestas del oficialismo y del PRO.

En encuentros abiertos con productores agropecuarios, familias rurales y profesionales, el legislador combina su tarea parlamentaria con su experiencia como escribano público para explicar los aspectos técnicos y prácticos de la ley. La medida busca destrabar inmuebles rurales que quedaron durante décadas sujetos a condominios indivisos o sucesiones prolongadas.

Qué problema busca resolver la flexibilización de la Ley 468

En sus exposiciones, Altolaguirre repasa una dificultad que afecta al campo pampeano desde 1973. Cuando fallecía el titular de un establecimiento y sus herederos buscaban distribuir la tierra, la Unidad Económica Agraria impedía la subdivisión física si las parcelas resultantes quedaban por debajo de la superficie mínima establecida.

La restricción obligaba a mantener propiedades en condominio forzoso, frenaba inversiones productivas y podía generar conflictos familiares y tributarios. El nuevo régimen establece una excepción temporal para que los copropietarios soliciten la partición en especie, siempre que cumplan con las condiciones previstas.

Requisitos para dividir campos en sucesiones y condominios

La posibilidad de acogerse al régimen estará disponible durante cinco años desde la promulgación de la ley. Para pedir la partición, se requiere la conformidad expresa del 100% de los condóminos o herederos y la presentación del plano de mensura correspondiente.

Aunque la norma permite apartarse de la Unidad Económica Agraria vigente, ninguna parcela podrá tener una superficie inferior al 10% de la magnitud base fijada en la Ley 468 original.

También deberán garantizarse los accesos a cada lote. Catastro solo autorizará subdivisiones con salida directa a rutas nacionales, provinciales o caminos vecinales, o cuando se constituya formalmente una servidumbre de paso.

Un observatorio para revisar la Unidad Económica Agraria

El legislador señala que la norma, acordada entre la UCR, el Frejupa y el PRO-MID, busca atender urgencias patrimoniales y sucesorias y, al mismo tiempo, preparar una revisión más amplia del régimen.

La ley obliga al Ejecutivo a conformar el Observatorio de la Unidad Económica Agraria. El organismo deberá relevar el impacto de las divisiones y diseñar una reforma integral de la Ley 468 que contemple la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI.