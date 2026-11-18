Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

La nueva Comisión Directiva y el cuerpo de delegados asumirán este miércoles 18 de noviembre en Santa Rosa. El acto contará con la presencia del secretario general nacional del gremio, Andrés Rodríguez.

La UPCN Seccional La Pampa realizará este miércoles 18 de noviembre la asunción de su nueva Comisión Directiva y de los integrantes del cuerpo de delegados. En total, 234 representantes gremiales comenzarán sus funciones.

Asunción de autoridades de UPCN en Santa Rosa

La ceremonia se desarrollará en la sede del sindicato, ubicada en Escalante 649, en la ciudad de Santa Rosa. Participará el secretario general nacional de UPCN y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo, Andrés Rodríguez, quien volverá a la provincia para encabezar el encuentro.

Rodríguez será recibido por el secretario general de UPCN La Pampa, Jorge Lezcano, y ambos participarán del acto institucional.

Entrega de certificados a los delegados electos

Durante la jornada también se entregarán certificados a las y los delegados de sector elegidos en septiembre.

Antes de la ceremonia central está prevista una conferencia de prensa con la participación de Rodríguez y otros integrantes de la comitiva nacional.