Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El IPAV dio a conocer a las 42 familias beneficiarias de la segunda etapa de sorteos en la capital pampeana. Este jueves a las 13 se realizará otro sorteo, con 46 casas en juego.

El IPAV puso en marcha la segunda etapa de sorteos de viviendas en Santa Rosa y ya se conocieron los nombres de 42 nuevas familias beneficiarias. Este jueves a las 13 se sortearán otras 46 casas.

La actividad se realizó desde la Lotería de San Luis y fue transmitida en vivo por la Televisión Pública Pampeana. Las familias inscriptas participaron de manera remota, a través de la plataforma Zoom.

Cómo es el proceso para acceder a las viviendas del IPAV

Una funcionaria destacó las tareas que se realizan antes del sorteo y explicó que el organismo prepara los padrones y verifica la documentación de las personas inscriptas. También convoca a quienes deben presentar papeles o completar algún trámite.

"Es importante remarcar el trabajo previo que se hace al sorteo de viviendas. Las y los trabajadores del organismo se ocupan de la confección de los padrones, la verificación de la documentación presentada, se convoca a las personas inscriptas que deben presentar documentos o completar el trámite por algún motivo", señaló.

El procedimiento incluye la publicación de un padrón provisorio para que las familias puedan actualizar sus datos, si es necesario. Luego se difunde el padrón definitivo y se anuncia la fecha del sorteo.

"Una vez que está el padrón se publica uno provisorio, se da tiempo a las familias de actualizar datos si es necesario, y después se publica el padrón definitivo. Luego damos paso al anuncio de la fecha y la realización del sorteo. En ese camino vamos conociendo a cada persona, a cada familia, y sabemos lo que representa en cada caso la posibilidad de tener una vivienda propia, una vez que pasa el sorteo, realizamos una charla previa a la entrega las casas en cada localidad, que también estamos haciendo ahora con estas casas de Santa Rosa", expresó.

Impugnaciones y próximos pasos para las familias beneficiarias

A partir de mañana se abrirá un período de 10 días hábiles para presentar impugnaciones sobre las viviendas sorteadas en esta etapa. Quienes quieran hacer observaciones podrán completar el formulario disponible en la página web del IPAV, www.ipav.lapampa.gob.ar.

El organismo convocará a las familias beneficiarias a una reunión informativa para explicar cómo continúa el procedimiento, qué documentación deberán presentar y cuáles son los derechos y obligaciones que implica acceder a una vivienda.