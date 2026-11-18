Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 2:19 a. m. · 1 min de lectura

El hombre sufrió graves lesiones en las piernas y una fractura de pelvis cuando intentaba poner en marcha la maquinaria para retirar un camión atascado. Está internado en terapia intensiva.

Un hombre de aproximadamente 85 años sufrió graves heridas al ser atropellado por un tractor en un establecimiento rural cercano a General Pico. El accidente ocurrió el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 15:30, a la altura del kilómetro 4 de la Ruta Provincial 102, en dirección a Metileo.

Según la información disponible, la víctima intentaba poner en funcionamiento el tractor para retirar un camión que había quedado atascado. Por circunstancias que se investigan, la maquinaria comenzó a desplazarse de manera inesperada y lo atropelló.

El hombre sufrió lesiones de gravedad en las piernas y una fractura de pelvis. Fue trasladado de urgencia al Hospital Gobernador Centeno de General Pico, donde quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

Investigan cómo se produjo el accidente

Una de las hipótesis bajo análisis es que el tractor tenía un cambio colocado cuando fue encendido, lo que habría provocado su desplazamiento repentino.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría Tercera de General Pico. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Pellegrino, quien busca determinar cómo ocurrió el hecho.

La información difundida indicó que el hombre permanecía bajo estrictos cuidados médicos por la gravedad de sus lesiones. No se pudo confirmar si hubo un nuevo parte oficial sobre su evolución.