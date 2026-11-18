Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

El acto de Máximo Kirchner en Telén, la presencia de Luciano di Nápoli en San Fernando y la ausencia del vernismo dejaron al descubierto distintas estrategias dentro del PJ pampeano. La sucesión provincial de 2027 empieza a ordenar el mapa interno.

El Día de la Militancia dejó señales sobre el reacomodamiento del peronismo pampeano de cara a 2027. Mientras el kirchnerismo y sus aliados se mostraron en el oeste provincial, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, participó de un acto en San Fernando y la Línea Plural, que conduce Carlos Verna, se mantuvo al margen de ambas convocatorias.

Las actividades se realizaron a casi 800 kilómetros de distancia y reflejaron estrategias diferentes: contener desde la estructura partidaria, buscar proyección nacional o esperar antes de exhibir posiciones de cara a la próxima sucesión provincial.

Máximo Kirchner encabezó un acto en Telén

En Telén, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó la inauguración de la sede propia de la Unidad Básica local. Lo acompañaron referentes del kirchnerismo pampeano como Saúl Echeveste y María Luz "Luchy" Alonso; la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora; Martín Balsa y el dirigente bonaerense Sergio Berni.

La actividad tuvo el respaldo institucional del gobernador Sergio Ziliotto, funcionarios del Ejecutivo provincial y dirigentes de distintas vertientes internas. También asistieron Antonio Curciarello, Marcelo Pedehontá, Jorge Lezcano, Roberto Robledo, Liliana Robledo, Federico Ortiz, Espartaco "Taco" Marín, Cintia Zalabardo, Javier Weiz, Érica Riboyra, Mónica Valor y Lucas Ovejero, además de los intendentes de Caleufú, Miguel Riglos y Maisonnave.

Pese a la reciente ruptura de Di Nápoli con La Cámpora para construir un espacio propio, Kirchner evitó confrontar con el jefe comunal, elogió su gestión municipal y ratificó la voluntad de trabajar por una lista de unidad provincial.

La Línea Plural se mantuvo al margen de las convocatorias

La ausencia de las principales figuras de la Línea Plural marcó la decisión del sector que conduce Verna de no quedar asociado ni al desembarco camporista en el oeste pampeano ni a las disputas nacionales. El vernismo sostuvo así su cautela en la antesala de las definiciones electorales.

En paralelo, Di Nápoli eligió San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, para conmemorar el Día de la Militancia. El intendente participó del acto convocado por el Frente Renovador de Sergio Massa, junto a referentes del peronismo federal como Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz, además de gobernadores, legisladores nacionales y dirigentes como Miguel Ángel Pichetto.

La disputa nacional del PJ también atravesó el acto de San Fernando

La convocatoria quedó atravesada por la discusión sobre la exclusión del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro. Desde el entorno de Massa sostuvieron que el criterio fue no invitar a gobernadores, aunque el riojano Ricardo Quintela afirmó que sí había recibido una convocatoria, y aseguraron que se invitó a dirigentes del MDF.

En cambio, desde el círculo cercano a Kicillof negaron haber recibido un contacto formal, calificaron el encuentro como un intento de armar un "frente anti-Axel" y señalaron que las diferencias deberán resolverse en las urnas.

El kirchnerismo minimizó la controversia y reiteró la definición expresada por Máximo Kirchner durante su visita a La Pampa: trabajar hasta el cierre de listas de 2027 para impulsar una eventual candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

El peronismo pampeano reordena sus estrategias rumbo a 2027

La jornada expuso una convivencia interna en etapa de reacomodamiento. El kirchnerismo buscó mostrar disciplina partidaria y respaldo a la gestión en el interior provincial, mientras Di Nápoli exploró alianzas en la escena nacional, por fuera del espacio camporista.

La Línea Plural, por su parte, conservó la estrategia histórica del vernismo: observar los movimientos preliminares y reservar las definiciones sobre las candidaturas para el momento en que se negocien las listas.