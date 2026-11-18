Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El menor sufrió una fractura de clavícula y una contusión pulmonar leve tras ser rozado por un auto en la Ruta Nacional 5. Permanece internado en observación y está fuera de peligro.

Un niño sufrió politraumatismos, una fractura de clavícula y una contusión pulmonar leve luego de ser rozado por un automóvil el martes por la tarde, frente al predio del Club Deportivo Mac Allister, sobre la Ruta Nacional 5.

El parte médico emitido a las 20:15 por el Hospital René Favaloro indicó que el menor quedó internado en observación en la sala de Pediatría para seguir su evolución clínica. Se encuentra fuera de peligro de vida.

Cómo ocurrió el accidente frente al Club Mac Allister

De acuerdo con la reconstrucción policial, el episodio ocurrió alrededor de las 18:10. El padre del joven futbolista detuvo el vehículo sobre la banquina para dejarlo en el club y realizó una maniobra para regresar. En ese momento, el chico descendió del rodado y fue alcanzado de refilón por un Volkswagen Gol que circulaba por la ruta en sentido de Anguil hacia Santa Rosa.

El siniestro volvió a poner de relieve la peligrosidad de ese tramo de la traza nacional, donde hay un importante movimiento diario de familias, niños y deportistas. El sector carece de dársenas de ingreso y egreso y de infraestructura adecuada para que los vehículos frenen o giren con seguridad.

Operativo policial y pericias en la Ruta Nacional 5

Tras el alerta, efectivos de la Comisaría Seccional Primera y de la División Accidentología acudieron al lugar. Los agentes ordenaron el tránsito durante la hora pico y realizaron las pericias correspondientes.