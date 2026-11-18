Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 2:06 a. m. · 2 min de lectura

La plataforma de Red Link continúa con inconvenientes y no hay confirmación oficial sobre la normalización completa del servicio. El Banco de La Pampa mantiene disponibles Billetera Pampa y Pampa Digital.

Red Link: todavía no hay confirmación oficial sobre la normalización del Home Banking del Banco de La Pampa

La falla que comenzó el lunes 16 de noviembre afectó a miles de usuarios de distintas entidades bancarias. Mientras se aguardan novedades sobre el restablecimiento completo del servicio, el Banco de La Pampa mantiene disponibles otras alternativas digitales para realizar operaciones.

Los inconvenientes registrados en la plataforma de Red Link continúan generando incertidumbre entre los clientes del Banco de La Pampa, especialmente entre quienes necesitan realizar transferencias, consultar sus cuentas o efectuar pagos mediante Home Banking y la aplicación Pampa Móvil.

El problema comenzó durante la tarde del lunes y se extendió durante el martes 17 de noviembre, afectando a distintas entidades financieras del país que utilizan los servicios de Red Link.

Desde el Banco de La Pampa aclararon que la falla es ajena a la institución y que trabajan junto a la empresa responsable para recuperar el funcionamiento de los canales afectados.

¿Se normalizó el servicio?

Hasta las primeras horas de este miércoles 18 de noviembre, la información pública consultada no permite confirmar que el servicio se haya restablecido completamente.

Tampoco se difundió un horario definitivo para la normalización total de las operaciones.

¿Qué pueden hacer los clientes mientras tanto?

El Banco de La Pampa recomendó utilizar Billetera Pampa, una aplicación que, según la información proporcionada por la entidad, continuaba funcionando normalmente.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden realizar transferencias, pagar servicios, consultar saldos y movimientos, y efectuar compras mediante códigos QR.

Por otra parte, Pampa Digital también se encontraba disponible para quienes operan mediante esa plataforma.

Preocupación entre los usuarios

La interrupción de los servicios bancarios digitales pone de manifiesto la importancia que adquirieron estas herramientas para las operaciones cotidianas.

Desde Impacto Castex continuaremos atentos a las novedades que puedan informar el Banco de La Pampa y Red Link sobre el restablecimiento definitivo del sistema.

Por el momento, se recomienda a los clientes verificar el funcionamiento de los canales oficiales antes de intentar realizar operaciones importantes.