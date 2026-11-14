El poeta y cantautor catrilense presentó su nuevo libro en la Casa de la Cultura Inmigrantes Italianos. La velada reunió poesía, música y recuerdos, con la participación de familiares y autoridades locales.

El poeta y cantautor de Catriló Juan Carlos Cacho Báez presentó su nuevo libro, En sepia, durante una velada realizada el pasado miércoles en la Casa de la Cultura Inmigrantes Italianos. La intendenta Graciela López y el director de Cultura, Alejandro Matos, acompañaron al autor en el encuentro.

La presentación combinó literatura, música y emoción, con un recorrido por las raíces catrilenses y el acompañamiento de familiares y seres queridos de Báez. Los versos y las canciones dieron forma a una noche dedicada a su trayectoria y a su obra.

En sepia, un libro sobre la memoria de Catriló

El autor abrió la jornada con la interpretación de La vida en sepia, canción que da título al libro y que marcó el tono de una presentación conectada con la historia del pueblo. Luego, Lionel, bisnieto de Báez, compartió una semblanza sobre la obra y destacó el valor de rescatar las vivencias, memorias y personajes que aparecen en sus páginas.

La poesía también ocupó un lugar central. Báez leyó ante el público los textos Flores al viento, La única frontera y Amigos míos. En otro momento de la presentación, la intendenta subió al escenario para leer uno de los poemas del volumen y recibió una cálida ovación.

Música y encuentro entre generaciones

La música acercó a distintas generaciones de la familia. Iñaki Báez, nieto del escritor, interpretó De mi raíz, acompañado en guitarra por su padre, Emanuel, y por el propio Cacho Báez. La actuación familiar emocionó a los presentes.

Hacia el cierre, el autor interpretó Soñando con regresar y agradeció el acompañamiento de la comunidad, el respaldo de la gestión municipal y el cariño de sus seres queridos. La actividad concluyó con palabras institucionales y una invitación a conocer y adquirir ejemplares del libro, además de compartir un espacio de firma y encuentro con el artista.

La cultura local y la identidad de Catriló

La presentación de En sepia sumó un nuevo capítulo a la historia cultural de Catriló y puso en valor el legado de sus artistas. La obra reúne recuerdos y referencias a la identidad y las tradiciones de la comunidad.