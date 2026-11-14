El programa de recorridas convocó a estudiantes de 27 instituciones de nueve localidades pampeanas. Con cinco visitas pendientes, el Polo proyecta llegar a cerca de 750 participantes durante el año.

El Polo Científico Tecnológico de General Pico recibió a 667 visitantes durante 2026 a través del programa Recorridas y Visitas Guiadas. Participaron estudiantes de 27 instituciones educativas de nueve localidades de La Pampa, en una convocatoria que superó ampliamente la registrada el año pasado, cuando asistieron cerca de 400 alumnos.

El crecimiento refleja una mayor llegada de la propuesta a la comunidad educativa y consolida al Polo como un espacio de encuentro entre las nuevas generaciones y el ecosistema científico, tecnológico y productivo provincial.

Visitas educativas para acercar la ciencia y la tecnología

Las recorridas buscan acercar a los jóvenes a experiencias concretas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento. También apuntan a despertar vocaciones y ampliar las perspectivas sobre las opciones de formación y las oportunidades profesionales vinculadas con la economía del conocimiento.

La iniciativa propone generar vínculos tempranos con los estudiantes, mostrar las capacidades existentes en el territorio y contribuir a que puedan identificar alternativas para formarse, desarrollarse y proyectar su futuro profesional en la provincia. La participación de instituciones de distintos puntos pampeanos amplió el alcance territorial de las actividades.

Instituciones de nueve localidades de La Pampa

General Pico concentró 13 instituciones y 18 visitas. Participaron el Colegio República de El Salvador, la Escuela Nuestra Señora de Luján, el Instituto Superior de Bellas Artes, las EPET Nº 2 y Nº 3, el Centro Educativo Los Caldenes, el Instituto Nuestra Señora, en su Ciclo Básico, el Colegio Santa Inés, el Colegio Secundario Los Ranqueles, el Programa de Inclusión Educativa Vos Podés, la Educación Profesional Secundaria del Centro Politécnico, el Colegio Secundario Silvia Machicote y el Colegio Ciudad de General Pico.

Desde Santa Rosa asistieron estudiantes del IPEM, la EPET Nº 1 y la empresa de turismo educativo Descubrí La Pampa. Eduardo Castex estuvo representada por el Colegio Secundario Hugo Peinetti, el Centro Provincial de Formación Profesional Nº 1 y la EPET Nº 10. También participaron el Colegio Secundario Witralen, de Realicó, y la EPET Nº 9, de Jacinto Arauz, además de una institución de cada una de las otras localidades incluidas en el programa: 25 de Mayo, Miguel Riglos, General Acha y Trenel.

Además, cinco instituciones regresaron en dos ocasiones, una continuidad que da cuenta del interés por sostener y profundizar el contacto con las capacidades que ofrece el Polo.

Proyectan llegar a 750 visitantes durante el año

A las actividades concretadas se suman cinco visitas organizadas que todavía están pendientes, solicitadas por organismos externos y con unos 80 participantes estimados. Entre ellas figuran recorridas coordinadas por la Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs del Ministerio de la Producción y por la Facultad de Ingeniería de la UNLPam. Con esas actividades, se prevé alcanzar cerca de 750 visitantes en 2026.

El programa se enmarca en el Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030, que define a la economía del conocimiento como un eje estratégico para diversificar la matriz productiva pampeana. La formación, la vinculación y el desarrollo de talentos son dimensiones centrales para fortalecer las capacidades locales y generar nuevas oportunidades.

El crecimiento de las visitas es importante, pero lo que más nos interesa es lo que representa. Cuando un estudiante conoce el Polo, entra en contacto con proyectos, investigaciones, desarrollos tecnológicos y emprendimientos que se llevan adelante en La Pampa, empieza también a reconocer otras posibilidades para su futuro. Necesitamos despertar vocaciones, acercar a los jóvenes a estos ámbitos y mostrarles que en nuestra provincia existen capacidades y oportunidades para desarrollarse. La construcción de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación también empieza por generar ese vínculo con los talentos jóvenes.

La reflexión corresponde a Verónica Duarte, directora ejecutiva de CITIA, quien destacó el valor de acercar a los estudiantes a los proyectos y oportunidades que se desarrollan en la provincia.