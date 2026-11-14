La Policía recuperó una bicicleta robada en el barrio Néstor Kirchner de Santa Rosa y demoró a dos hombres que circulaban en dos rodados. La propietaria reconoció el vehículo y pudo recuperarlo.
El robo de la bicicleta en el barrio Néstor Kirchner
El hecho ocurrió alrededor de las 2.15 de la madrugada, en las inmediaciones de las calles Sergio López y Selva Sur. Una vecina escuchó ruidos en el frente de su vivienda y, al salir, constató que le habían sustraído su bicicleta.
El rodado robado era una bicicleta rodado 29, negra, con detalles blancos y verdes. Minutos después, durante un patrullaje, efectivos de la Seccional Séptima observaron a dos hombres que circulaban en bicicleta por la intersección de Toscano Sur y Gaich.
La Policía recuperó el rodado y demoró a dos hombres
Los agentes advirtieron que una de las bicicletas “coincidía con las características de la bicicleta denunciada”. Por ese motivo, demoraron a los dos hombres y los trasladaron a la Seccional Séptima. Además, secuestraron preventivamente ambos rodados.
La bicicleta fue reconocida y entregada a su propietaria. Por disposición de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad, los dos hombres fueron notificados en libertad.