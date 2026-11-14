Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 2 min de lectura

La federación apoyó la modificación del Régimen de Incentivos Fiscales incluida en el proyecto de Ley Impositiva 2027. Advirtió que la salida de grandes consumidores del sistema eléctrico local podría trasladar costos a hogares, comercios y pymes.

La Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) respaldó la modificación del Régimen de Incentivos Fiscales prevista en el proyecto de Ley Impositiva 2027 y alertó sobre el impacto que puede tener la salida de grandes consumidores del sistema eléctrico local. Según la entidad, esa situación podría trasladar parte de los costos de mantenimiento y funcionamiento a familias, comercios y pequeñas y medianas empresas.

En un comunicado, la federación que agrupa a las cooperativas eléctricas de La Pampa calificó el cambio de la Ley 3304 como "razonable y justa". También planteó que es necesario preservar los recursos que permiten sostener las redes de distribución en las distintas localidades.

El impacto de la salida de grandes usuarios del sistema eléctrico

Fepamco puso el foco en las consecuencias económicas que afrontan las prestadoras cuando grandes usuarios dejan de comprar energía a través del sistema local. La decisión comercial, explicó, no elimina los gastos de mantenimiento de la infraestructura, las inversiones necesarias ni las guardias que permiten garantizar la continuidad del servicio.

La menor participación de esos consumidores puede modificar la distribución de los costos y hacer que una proporción mayor recaiga sobre quienes continúan conectados a las redes, principalmente hogares, comercios y pymes.

Fepamco aclaró que no cuestiona la libertad de elección

La federación precisó que su postura no pone en discusión la libertad de las empresas para elegir a quién comprarle electricidad. "La posibilidad de elegir libremente a quién comprarle energía no está en discusión", sostuvo.

El debate, indicó, está en determinar qué empresas pueden acceder a los beneficios fiscales otorgados por el Estado provincial y bajo qué condiciones. Para Fepamco, quienes reciben ese acompañamiento, financiado con recursos del conjunto de los pampeanos, también deben contribuir al sostenimiento de la estructura eléctrica provincial.

Así, las cooperativas respaldaron el cambio incluido en el proyecto impositivo para 2027 y advirtieron sobre la necesidad de evitar que las decisiones de los grandes usuarios deriven en mayores costos para el resto de los consumidores.