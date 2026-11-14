Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

El hombre, de 33 años, fue encontrado dentro de una vivienda deshabitada de la calle Pío XII e intentó escapar al llegar la Policía. Tenía un pedido de captura vigente desde el 30 de agosto.

Un hombre de 33 años fue detenido el viernes por la tarde luego de ser sorprendido dentro de una vivienda deshabitada de la calle Pío XII, en Santa Rosa. Al advertir la llegada de la Policía, intentó escapar saltando el tapial del inmueble.

Intentó huir de la vivienda deshabitada

El episodio ocurrió después de las 15, cuando el Cecom alertó a los efectivos sobre el ingreso de un hombre a la casa. Personal de un móvil de la Seccional Tercera llegó al lugar y constató que el sospechoso estaba en el interior.

Según informaron los vecinos, el hombre no tenía autorización para permanecer en la vivienda. Al identificarlo, los agentes comprobaron que registraba un pedido de captura, por lo que fue detenido preventivamente y trasladado a la comisaría.

El pedido de captura estaba vigente desde agosto

La orden había sido dictada el 30 de agosto por el juez de ejecución Edgardo Trombiki. El hombre quedó a disposición de las autoridades.