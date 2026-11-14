Una pareja fue detenida en Santa Rosa acusada de robar productos del supermercado Carrefour, ubicado en el centro de la ciudad. El procedimiento se realizó el viernes, luego de que el Cecom alertara sobre el hecho a las 15.50.
El comercio está situado en Avellaneda al 151. Cuando llegó un móvil de la Seccional Tercera, los efectivos observaron que una mujer “intentaba fugarse corriendo por la calle Mansilla”. La persiguieron y lograron detenerla.
Detuvieron a dos personas tras el robo en Carrefour
En tanto, otro móvil de la Brigada de Investigaciones colaboró con el operativo y arrestó al hombre. Personal de seguridad privada del supermercado confirmó lo informado por el Cecom.
En la Seccional Tercera, la Policía identificó a un hombre de 31 años, oriundo de Azul, provincia de Buenos Aires, y a una mujer de 39 años, domiciliada en Santa Rosa.
Qué productos secuestró la Policía
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron carne, elementos de higiene y bebidas, los productos que habían sido sustraídos del supermercado.