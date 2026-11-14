Vecinos señalaron que el agua estaría anegando sectores de la banquina de la ruta nacional 5 y vincularon la situación con posibles pérdidas del acueducto. También advirtieron por la caída de pinos y la presencia de una excavadora en la zona.

Vecinos alertaron por una posible pérdida de agua del acueducto Anguil-Santa Rosa, que, según señalaron, estaría provocando inundaciones en distintos sectores de la banquina de la ruta nacional 5. Como respaldo, enviaron imágenes en las que se observa una excavadora con las orugas cubiertas por el agua y varios pinos caídos.

Un vecino que recorre a diario el trayecto entre Santa Rosa y Catriló describió la situación en la denominada "curva de Vialidad". Allí, afirmó, se ven "la caída de pinos sobre el lado norte" y trabajos con maquinaria.

La posible pérdida del acueducto Anguil-Santa Rosa

El vecino vinculó el problema con el conducto que abastece de agua a la capital pampeana. "En ese sector pasa parte del acueducto Anguil-Santa Rosa que abastece de agua a nuestra querida ciudad. Está roto hace tiempo y viene perdiendo agua, lo venimos diciendo y no lo arreglan y nuestras plantas se caen. Han tomado armas en el asunto y van a ver ahí la cantidad de pinos que hay y una excavadora en ese lugar", sostuvo.

También aseguró que habría situaciones similares en otros tramos del acueducto. Según su relato, algunos árboles se desploman incluso en jornadas sin viento, porque sus raíces quedarían debilitadas por la presencia de agua.

Preocupación por el paso bajo la ruta nacional 5

El vecino indicó que otros episodios se registran en el lado sur de la ruta, a diferencia del sector norte donde se observó la caída de pinos. Además, advirtió que el acueducto pasa por debajo de la calzada y mencionó el tránsito frecuente de camiones asociado al proyecto de Vaca Muerta.

"Preocupa, hay que ocuparse y las personas que se tienen que ocupar son nuestros dirigentes a nivel provincial, nacional, de vialidad, de todos los organismos que han ido tocando y han ido destruyéndolo y pasan estas consecuencias. El privado no lo está arreglando y acá se tiene que ocupar el Estado", concluyó.