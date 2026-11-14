La oficina dejará de funcionar en el marco de una reorganización nacional que alcanza a 72 dependencias. El FreJuPa presentó un proyecto para rechazar la medida y alertó sobre sus efectos en la actividad productiva y los usuarios de la región.

El Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial y Créditos Prendarios de Realicó cerrará el próximo 30 de noviembre. La fecha fue comunicada por teléfono a su responsable, Gladys Noemí Bertone de Cabral, aunque la resolución nacional que dispuso la reorganización establecía un plazo de 60 días hábiles para concretar los cierres.

La dependencia fue incluida entre las 72 oficinas alcanzadas por la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación. Sus tareas pasarán al Registro del Automotor y de Motovehículos de Realicó, a cargo de la escribana Graciela Castelanelli, que deberá asumir más trámites y responsabilidades.

Preocupación por la atención y el impacto en la producción regional

La reorganización abrió interrogantes sobre la capacidad operativa del registro que seguirá funcionando y el riesgo de una eventual saturación. La oficina que cerrará atiende trámites vinculados con maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios, utilizados por productores, empresas, concesionarias y particulares de Realicó y localidades cercanas.

Otro de los cuestionamientos apunta al supuesto ahorro para el Estado nacional. Según se indicó, los encargados de estos registros no reciben salarios de los gobiernos nacional, provincial ni municipal: cada responsable afronta los gastos de infraestructura, mantenimiento, personal y funcionamiento, y su remuneración depende de un porcentaje de los trámites realizados.

El FreJuPa pidió revisar el cierre del registro de Realicó

Durante la sesión de anoche del Concejo Deliberante, el bloque de concejales del FreJuPa presentó un proyecto de resolución para expresar su rechazo y preocupación por la decisión. El concejal Julio Díaz fundamentó la iniciativa, que advierte sobre las consecuencias de eliminar la dependencia para el entramado productivo del norte pampeano.

El proyecto destaca el papel de Realicó como centro agropecuario, comercial y productivo de la región. También señala que el cierre podría implicar mayores distancias, costos económicos y dificultades operativas para quienes deban viajar a otras jurisdicciones para realizar gestiones que hoy resuelven en la localidad.

La propuesta sostiene que concentrar servicios en ciudades más pobladas profundiza las desigualdades territoriales y afecta especialmente a las comunidades del interior. Si bien reconoce que la modernización y la digitalización pueden simplificar procedimientos, plantea que esos avances no deberían reducir la accesibilidad ni la cercanía de la atención.

Pedido a legisladores y trayectoria de Gladys Bertone de Cabral

Mediante la resolución, el FreJuPa propone pedir a los diputados y senadores nacionales por La Pampa que gestionen ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Justicia la revisión de la medida y promuevan la continuidad del registro. También plantea remitir copias a la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, a los legisladores nacionales, a la Cámara de Diputados provincial y al Departamento Ejecutivo Municipal.

El cierre pondrá fin a una trayectoria de casi cuatro décadas de Gladys Bertone de Cabral al frente de la oficina. Su vínculo con la dependencia comenzó en 1971, cuando ingresó como suplente. El 11 de octubre de 1986, tras la muerte del entonces titular, Jorge Agustín Picca, asumió interinamente y desde ese momento quedó a cargo del funcionamiento.

Ese mismo año comenzó su vínculo con la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AERPA), que tenía previsto entregarle durante noviembre una plaqueta por sus 40 años de trayectoria. Confirmada la fecha de cierre, la atención está puesta en las consecuencias para los usuarios y en la capacidad de la oficina que continuará operativa para responder a la demanda de Realicó y su zona de influencia.