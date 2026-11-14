Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

La disputa se originó por un préstamo de 400.000 pesos que ya había sido devuelto. La Policía recuperó la bicicleta tras un allanamiento en la zona norte de la ciudad.

Un hombre de 45 años fue acusado de robar una bicicleta y amenazar de muerte a su propietario en la zona norte de Santa Rosa. El rodado fue recuperado durante un allanamiento y restituido a la víctima, de 47 años.

El hecho ocurrió el miércoles, cerca de las 10:30, cuando el dueño dejó estacionada su bicicleta playera frente a un comercio ubicado en inmediaciones de las calles Raúl B. Díaz y Bonnet. Al salir, encontró a un conocido cargando el rodado en la caja de una camioneta blanca tipo Toyota.

La amenaza y el reclamo por un préstamo

Cuando intentó impedir que se llevara la bicicleta, el hombre lo amenazó y escapó hacia el norte. Según denunció la víctima ante la Policía, el conflicto estaría relacionado con un préstamo de 400.000 pesos que ya había devuelto con intereses, aunque el acusado seguía reclamándole dinero cada vez que se cruzaban.

“A vos te voy a matar a palo, rajá de acá y pagame lo que debés”.

Allanamiento en la zona norte de Santa Rosa

Por orden de la jueza de Control María Florencia Maza, el jueves a las 11:10 una comisión de la Seccional Segunda allanó una vivienda de la calle Catriel, sin número. En el lugar encontró la bicicleta playera denunciada como robada y luego la devolvió a su propietario.