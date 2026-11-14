A tres meses de la presentación de la familia Bustos Aroix, la Justicia no definió cómo continuará el vínculo con el niño. Las partes acordaron encuentros quincenales con sus hermanos, con la madre biológica presente.

Ciro tenía siete días de vida cuando llegó al hogar de la familia Bustos Aroix. Durante nueve años, ese fue su entorno cotidiano, entre la escuela, el club, el pediatra y los cumpleaños. Su madre biológica mantenía visitas y en algunas ocasiones se lo llevaba por unos días, pero luego lo regresaba.

El 18 de agosto de 2026, según el relato de la familia de crianza, la mujer se lo llevó de manera repentina. Desde entonces, el niño cambió de domicilio, de escuela y de club, y dejó de tener contacto con quienes lo criaron. Antes de ese episodio, Ciro había manifestado en la escuela y en una sede policial que no quería volver con su madre biológica.

El expediente judicial y el pedido de la familia de crianza

La familia Bustos Aroix, junto con su abogada, presentó un recurso para volver a ver al niño. Ya pasaron tres meses desde esa presentación. En el expediente, que está a cargo de la jueza sustituta Adriana Gentile, hubo una audiencia con participación de la Dirección de Niñez, la defensora de niñas, niños y adolescentes y otros organismos.

Durante ese encuentro, psicólogas entrevistaron a Ciro. Según el testimonio sobre la audiencia, el niño expresó que quería ver a su familia «del corazón» e incluso planteó cómo podría organizarse el régimen de comunicación. Sin embargo, el expediente todavía no llegó a una resolución que establezca cómo continuará el vínculo.

Una fuente vinculada al caso señaló que los informes reconocen que el niño manifiesta que el vínculo existe, pero concluyen que las partes deben acordar. Sobre la posibilidad de dialogar con la madre biológica, describió dificultades y sostuvo: «Es alguien con ira, que no se puede hacer un acuerdo, que cambia las cosas, grita».

Qué encuentros se acordaron para Ciro y sus hermanos

En los últimos días se realizaron audiencias de conciliación, luego de que la abogada de los Bustos Aroix solicitara dos regímenes de comunicación: uno para los hijos de la familia de crianza y otro para la mujer que crió a Ciro.

Como resultado de esas instancias, se acordó que la mujer lo viera a solas una vez por semana, durante cuatro encuentros. Más tarde, la Dirección de Niñez resolvió reducirlos a dos encuentros.

En la audiencia de esta semana, la madre biológica afirmó que solo habían concretado dos visitas porque el niño pedía «no verlos más y que les tenía miedo». Esa versión contradice lo que, según los testimonios sobre las audiencias anteriores, Ciro había expresado ante las profesionales.

El acuerdo establecido en la conciliación dispone que los hermanos se encuentren con Ciro una vez cada 15 días, durante una hora, en un parque, de 17 a 18. La condición fijada es que la madre biológica esté presente.