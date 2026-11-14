Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con cielo nuboso, temperaturas de hasta 26 grados y posibles tormentas aisladas el domingo y el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un fin de semana con nubosidad en Santa Rosa y la zona. Se esperan temperaturas templadas y posibles tormentas aisladas hacia el domingo.

Pronóstico para el sábado en Santa Rosa

Este sábado tendrá una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 25 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada.

Además, se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde.

Cómo estará el tiempo el domingo

Para el domingo, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y mayormente nublado por la mañana.

Hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento.

El pronóstico para el inicio de la semana

Las lluvias podrían continuar el lunes, cuando se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27 grados.