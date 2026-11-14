Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El hecho ocurrió cerca de las 5.40 en la zona de las calles 417 y 428. Bomberos rescataron al conductor, que fue trasladado al hospital.

Un conductor perdió el control de una camioneta, volcó y cayó de costado en un canal durante la madrugada de este sábado en General Pico. El siniestro ocurrió alrededor de las 5.40, en la zona de las calles 417 y 428.

Rescate del conductor en General Pico

El vehículo involucrado fue una Toyota Hilux blanca, que circulaba hacia el este. Por motivos que se investigan, el conductor perdió el control y terminó dentro del canal ubicado al costado del camino.

El hombre, mayor de edad, quedó atrapado en el interior de la camioneta. Ante esa situación, intervino una dotación de Bomberos Voluntarios de General Pico.

El conductor fue trasladado al hospital

Para rescatarlo, los bomberos utilizaron herramientas de corte y expansión, además de estabilizadores. En el lugar también trabajó personal policial.

El Servicio de Emergencias Médicas trasladó al conductor al hospital para que recibiera atención médica.