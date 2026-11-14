Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Una modificación incluida en el Presupuesto 2027 establece que las empresas que compren electricidad directamente en el mercado mayorista perderán incentivos fiscales provinciales. La iniciativa contempla plazos distintos para quienes ya contrataron por esa vía y para quienes lo hagan en el futuro.

Las empresas de La Pampa que contraten directamente la energía eléctrica en el mercado mayorista nacional dejarán de acceder a los beneficios fiscales que otorga el Estado provincial. La medida forma parte de una modificación incorporada al proyecto de Presupuesto 2027, que ya cuenta con dictamen favorable por mayoría en la Cámara de Diputados.

La iniciativa impulsada por el gobierno de Sergio Ziliotto apunta a respaldar a las cooperativas distribuidoras, que ya perdieron grandes usuarios y temen que otras empresas con alto consumo opten por comprar electricidad por fuera de esas entidades.

Qué establece la modificación del Presupuesto 2027

El artículo 39 del proyecto incorpora un inciso a la Ley 3304. La disposición alcanza a quienes sean grandes usuarios o usuarios libres, según el artículo 10 de la Ley Nacional 24.065, y contraten de manera directa el suministro eléctrico que utilizan en actividades comprendidas en el régimen provincial de incentivos fiscales.

El artículo 40 fija cuándo comenzará a regir el cambio. Para las empresas que adopten esa modalidad en el futuro, la vigencia será desde el 1 de enero de 2027. En cambio, quienes al 31 de diciembre de 2026 ya reciban los beneficios de la Ley 3304 tendrán plazo hasta el 1 de enero de 2028.

Cooperativas pampeanas buscan retener a sus grandes usuarios

Las cooperativas eléctricas de Trenel, La Adela, Santa Rosa y Bernasconi ya perdieron grandes usuarios que resolvieron abastecerse directamente en el mercado mayorista. Otras entidades, a su vez, advierten que empresas de alto consumo y con un peso importante en su facturación podrían tomar la misma decisión.

La Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) venía reclamando ante las autoridades medidas para proteger al sector. Ese planteo fue incorporado al proyecto de Presupuesto 2027, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Plazos para las empresas que compran energía en el mercado mayorista

La propuesta todavía debe completar el trámite legislativo, aunque el oficialismo cuenta con los votos para su aprobación. Si se convierte en ley, las empresas que ya compran electricidad en el mercado mayorista tendrán un año para evaluar su situación y decidir si regresan al sistema cooperativo.

Para las compañías que en adelante opten por dejar de comprarles a las cooperativas, la pérdida de los beneficios fiscales será inmediata, de acuerdo con los plazos previstos en la iniciativa.