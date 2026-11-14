Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

Tras la cuarta reunión para avanzar en un frente opositor en La Pampa, el diputado provincial de la UCR dijo que aún no definieron postulantes. Afirmó que la unidad responde a un reclamo social y que no temen la fecha de las elecciones.

El diputado provincial de la UCR, Hipólito Altolaguirre, sostuvo que la conformación de un frente opositor debe avanzar primero en acuerdos programáticos y después en la definición de postulantes. “Primero tienen que estar las ideas y después hablaremos de candidatos”, afirmó tras la cuarta reunión de la comisión que negocia la alianza, realizada en la sede radical.

Altolaguirre señaló que el objetivo es reunir a los espacios que buscan un cambio en la provincia y remarcó que la unidad responde a un pedido de la sociedad. También aseguró que no les preocupa cuándo el Gobierno provincial convoque a elecciones: “No hay que tenerle miedo a una fecha”.

El frente opositor en La Pampa busca acordar una agenda común

Sobre el estado de las conversaciones, el legislador explicó que están reuniendo documentación, definiendo puntos y elaborando documentos. Además, dijo que trabajan para generar la confianza necesaria para constituir un frente provincial que represente a quienes quieren un cambio.

“Creemos que la única manera de lograrlo es estando todos juntos”, expresó. En ese sentido, planteó que los partidos deben construir una visión común sobre la provincia y profundizar el diálogo en distintos temas.

Altolaguirre describió como objetivo que, en la elección, la ciudadanía pampeana pueda elegir entre dos opciones: “reafirmar la continuidad de quienes llevan 44 años gobernando nuestra provincia” o acompañar a quienes proponen un cambio. Según dijo, La Pampa “ha quedado atrasada en el tiempo” y hay muchas cuestiones por modificar.

Altolaguirre descartó que ya haya candidatos definidos

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, el diputado respondió que esperan sumar a todos los partidos que quieran transformar la provincia. “Está claro que acá hay que cambiar muchísimas cosas”, afirmó.

Por ahora, aseguró, no hay nombres definidos para competir. “Imagínese que primero tenemos que constituir el frente. Primero tienen que estar las ideas y después hablaremos de los candidatos”, señaló.

La oposición dijo que no teme la fecha de las elecciones

El legislador indicó que el espacio está dispuesto a competir cuando el Ejecutivo provincial convoque a votar. “Si las anuncian antes, será antes; si las anuncian el año que viene, será entonces, y si son junto con las elecciones nacionales, será cuando tengan que ser”, manifestó.

También sostuvo que, cuando existe una decisión política de disputar una elección para cambiar el rumbo, no hay que temerle a la fecha. Altolaguirre dijo que, a su entender, la mayoría de los pampeanos quiere un cambio en la conducción y afirmó que las encuestas lo reflejan.

Sobre la mirada social acerca de la unidad opositora, aseguró que en la calle reciben pedidos para que los partidos se unan. “Únanse, hay que terminar con esto”, citó. Además, consideró que 44 años con una misma forma de gobernar es mucho tiempo y que la alternancia es fundamental para la democracia.