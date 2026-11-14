Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El especialista Pablo Pesce destacó las capacidades sanitarias de la provincia y el avance que representa el Centro Radio Oncológico. También planteó los desafíos para ampliar la atención oncológica sin que los pacientes deban trasladarse.

El desarrollo del sistema sanitario pampeano y la posibilidad de ampliar la atención oncológica dentro de la provincia fueron algunos de los temas abordados por el médico Pablo Pesce durante las Jornadas Interdisciplinarias en Salud. Allí brindó la exposición «Impacto de las políticas públicas en el tratamiento del cáncer».

Especialista en pediatría y hematooncología pediátrica, Pesce tiene una trayectoria en el ámbito hospitalario y de la salud pública. También integró el Comité de Hematología de la Sociedad Argentina de Pediatría y la Comisión de Leucemias Linfoblásticas Agudas Pediátricas.

El Centro Radio Oncológico y la atención en La Pampa

El profesional destacó las capacidades del sistema de salud provincial y consideró que la puesta en funcionamiento del Centro Radio Oncológico constituye un avance para fortalecer la atención y facilitar el acceso a tratamientos especializados sin que los pacientes deban viajar a otras jurisdicciones.

Pesce conoce de cerca el desarrollo de este tipo de establecimientos: fue el primer director del centro radio oncológico de Santa Cruz, que abrió en 2018. «Me tocó participar de la apertura del centro gemelo al que está en Santa Cruz. Fue una experiencia que transformó el cuidado de los pacientes allá», recordó.

En su exposición, buscó poner en perspectiva la creación de centros especializados y su papel en las políticas públicas de salud. Además, repasó estrategias implementadas en el país durante los últimos 15 a 20 años y analizó los desafíos para brindar una atención integral a las personas con cáncer.

Los desafíos de ampliar los tratamientos oncológicos

Al referirse a la estrategia de La Pampa para centralizar prestaciones y reducir el desarraigo de los pacientes y sus familias, Pesce elogió los resultados del sistema provincial. «La Pampa tiene un sistema de salud reconocido en el país, de los mejores, con muy buenos números que lo avalan», expresó.

Sin embargo, advirtió que cubrir el ciento por ciento de las patologías es un objetivo complejo, incluso para los sistemas sanitarios más desarrollados. Algunas prácticas requieren un volumen de pacientes que permita sostener equipos profesionales con especialización y experiencia suficientes.

Por eso, señaló, la planificación debe considerar las capacidades de cada establecimiento, la formación de los recursos humanos y las posibilidades de resolver situaciones complejas.

Atención oncológica pediátrica y planificación sanitaria

Pesce también se refirió a la atención oncológica pediátrica. Durante su gestión en el centro de Santa Cruz recibían pacientes infantiles, pero no realizaban tratamientos de radioterapia. La decisión estaba relacionada con la especialización de los profesionales y con la capacidad para responder ante eventuales complicaciones.

El médico aclaró que cada institución debe evaluar sus propias condiciones antes de incorporar prestaciones de ese tipo. A la vez, valoró el horizonte de La Pampa para continuar fortaleciendo su infraestructura y sus servicios de salud, con el objetivo de que más personas puedan tratarse cerca de su lugar de residencia.

«Me parece que es un hermoso horizonte tratar de que la gran mayoría de los pampeanos se puedan tratar acá», concluyó.