Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

El sospechoso habría amenazado a un empleado de la parrilla Los Caldenes y fue interceptado a pocos metros del local. Quedó imputado en una causa por amenazas calificadas y luego fue notificado en libertad con una restricción.

Un hombre que se desempeñaría como lavacoches fue detenido en Santa Rosa luego de amenazar presuntamente con un cuchillo a un empleado de la parrilla Los Caldenes. La Policía lo encontró a pocos metros del comercio y secuestró el arma blanca.

El episodio ocurrió alrededor de las 9 de este viernes, después de que el Cecom recibiera un llamado que alertaba sobre un hombre que amenazaba al personal del establecimiento.

El procedimiento policial en la parrilla Los Caldenes

Al llegar al lugar, los efectivos hablaron con uno de los empleados. Según su relato, el sospechoso se había presentado en el comercio, lo habría amenazado con un arma blanca y luego se había retirado.

En simultáneo, otro móvil policial localizó al hombre a pocos metros de la parrilla. Cuando los agentes intentaron identificarlo, comenzó a insultarlos y adoptó una actitud agresiva.

Secuestraron un cuchillo e iniciaron una causa

Durante el procedimiento, los policías advirtieron que llevaba un cuchillo entre sus prendas. Los efectivos lo redujeron y lo trasladaron a una dependencia policial; el arma fue secuestrada como elemento de prueba.

Por el hecho se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por amenazas calificadas. Una vez cumplidos los recaudos legales, el hombre fue notificado en libertad y quedó sujeto a una medida de restricción.