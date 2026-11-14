Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

La capital pampeana comenzó la jornada con 14,6 grados y cielo cubierto. Se espera nubosidad variable y viento del sur, con una máxima de 25 grados.

Santa Rosa comenzó este sábado con una temperatura de 14,6 grados y cielo cubierto, de acuerdo con el informe meteorológico actualizado a las 7. La humedad llegó al 79 por ciento, la presión atmosférica fue de 996,4 hPa y el viento del sur sopló a 23 km/h. La visibilidad alcanzó los 30 kilómetros.

Para el resto del día se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 25 grados, en una jornada con condiciones agradables durante las horas de mayor calor.

Viento del sur y cambio de dirección hacia la noche

El viento será uno de los aspectos destacados del pronóstico. Por la mañana soplará del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h; por la tarde rotará al sudeste y bajará a registros de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche cambiará al este y mantendrá una intensidad similar. Para el domingo se anticipa cielo mayormente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados.