Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La pasajera se accidentó al descender de una unidad de la Línea 4 en la zona del Parque Oliver. Fue trasladada a la Asistencia Pública y recibió el alta, aunque quedó pendiente una interconsulta traumatológica.

Una mujer resultó lesionada este viernes por la mañana al caer mientras descendía de un colectivo de la Línea 4 del EMTU, en la intersección de Mansilla y Rivadavia, en Santa Rosa, en la zona del Parque Oliver.

El episodio ocurrió alrededor de las 9.06. Según el informe policial, la unidad habría intentado continuar la marcha cuando la pasajera todavía bajaba, lo que provocó su caída en la parada.

Traslado a la Asistencia Pública y evaluación médica

Luego del incidente intervino personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), a cargo del doctor Rocha. El equipo dispuso el traslado de la mujer a la Asistencia Pública para que recibiera atención.

En el centro de salud le realizaron radiografías del codo y la rodilla derecha. Más tarde recibió el alta médica y quedó pendiente una interconsulta con un traumatólogo durante la tarde para determinar si presentaba alguna fractura.