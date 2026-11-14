Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

La intendenta Fernanda Alonso y la titular del IPAV, Érica Riboyra, encabezaron la firma y entrega de los créditos. El programa financia la construcción de viviendas en terrenos particulares, con financiación del 100 por ciento.

General Pico entregó cinco nuevos créditos del programa provincial Llegar a Casa, destinado a facilitar el acceso a la vivienda propia mediante el financiamiento de la construcción en terrenos particulares. La intendenta Fernanda Alonso recibió a la presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), Érica Riboyra, para formalizar la operatoria.

El encuentro se realizó en la sala de reuniones Alberto Amesgaray. Allí, las personas beneficiarias firmaron la documentación necesaria para acceder al primer desembolso y comenzar la construcción de sus hogares.

Cómo funcionan los créditos de Llegar a Casa

La operatoria ofrece tres modelos de vivienda: monoambiente, de una habitación y de dos habitaciones. Los créditos se otorgan en Unidades de Vivienda (UVI), por lo que los montos y las cuotas se actualizan de acuerdo con la evolución del índice de la construcción.

El plazo de amortización es de 10 años, distribuidos en 120 cuotas mensuales. Además, se establece un período de gracia de 12 meses antes del inicio de los pagos.

Alonso y Riboyra destacaron el impacto del programa

Alonso resaltó el alcance de la iniciativa y el avance de las familias que ya accedieron a los créditos. "Este programa tiene un gran impacto en los piquenses, al brindarles la posibilidad de avanzar en el sueño de la casa propia. Desde que entregamos los primeros créditos, en diciembre del año pasado, nos encontramos con familias que lograron terminar sus viviendas mucho antes de cumplirse el período de gracia", señaló.

Riboyra, por su parte, comparó las condiciones de la propuesta con otras alternativas disponibles en el mercado y subrayó que el programa cubre la totalidad del financiamiento. "hoy existen otras líneas de crédito en el mercado, pero ninguna ofrece una financiación del 100%. Algunas cubren el 75%, y para muchas familias resulta muy difícil contar con el dinero restante".

"Es hermoso recorrer las localidades y ver su crecimiento, ver cómo una política pública se transforma en una realidad. Detrás de cada vivienda hay ilusiones, proyectos y la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Venir a General Pico a entregar créditos y después, recorrer los avances, es una enorme alegría", expresó Riboyra.

La titular del IPAV también manifestó su emoción por los resultados de la iniciativa. "Es muy emocionante que el nombre del programa, "Llegar a Casa", se convierta en una realidad. Estoy muy feliz", concluyó.