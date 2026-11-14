Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 2 min de lectura

El dirigente del PRO se reunió con el intendente de Santa Rosa en la Municipalidad, en medio de la tensión entre el jefe comunal y el gobernador Sergio Ziliotto. La imagen también expone las dificultades de la oposición para acordar un frente de cara a 2027.

Una imagen de Carlos Javier Colo Mac Allister al ingresar a la Municipalidad de Santa Rosa para reunirse con el intendente Luciano di Nápoli agitó el escenario político pampeano. El encuentro ocurrió el miércoles por la mañana en la sede comunal de San Martín 50, a la vista de quienes circulaban por el lugar.

La reunión se realizó en el despacho del jefe comunal y no pasó inadvertida en un contexto de tensiones dentro del peronismo provincial y de dificultades entre las fuerzas opositoras para construir una alternativa electoral común.

Tensión entre di Nápoli y Sergio Ziliotto

El intendente atraviesa un compás de espera luego de enviar señales públicas y privadas al gobernador y presidente del PJ pampeano, Sergio Ziliotto, con el objetivo de concretar una reunión para acercar posiciones. Hasta el momento, no hubo respuesta desde la Casa de Gobierno.

Ante la falta de diálogo, di Nápoli vuelve a mostrar una estrategia pragmática, como cuando se distanció de La Cámpora para reorganizar su espacio local. En su entorno no descartan que analice competir por la Gobernación por fuera de la estructura oficial del justicialismo si no encuentra puntos de acuerdo. Consultada sobre el futuro político del intendente, una fuente municipal resumió: "Todo es posible".

La foto de Mac Allister y el armado opositor para 2027

El movimiento también será seguido de cerca por Ziliotto y por el exgobernador Carlos Verna, quien observa el rumbo del oficialismo y la definición de su sucesión. Mac Allister, una figura histórica del PRO pampeano, apareció en la sede municipal para reunirse con un intendente peronista.

La imagen se conoce mientras seis fuerzas opositoras intentan conformar un frente antiperonista para 2027, pero todavía no logran acordar una síntesis. La UCR, el PRO, La Libertad Avanza, Comunidad Organizada, el MID y el MoFePA mantienen diferencias por la conducción y la candidatura a gobernador.

Entre los nombres que aparecen en la discusión figuran Martín Berhongaray, Adrián Ravier y María Alejandra Marita Mac Allister. El armado opositor también está atravesado por los recientes cruces públicos entre Juan Carlos Tierno y referentes libertarios.

La sucesión provincial y el calendario electoral

La provincia aún no definió su calendario electoral. Sin embargo, en distintos sectores políticos se da por descontado que el Ejecutivo volverá a desdoblar los comicios provinciales de los nacionales.

En un escenario de fragmentación y negociaciones abiertas, el encuentro entre Mac Allister y di Nápoli deja una señal para el PJ y la oposición: de cara a 2027, ningún espacio tiene asegurados los votos ni las lealtades.