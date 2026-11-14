Fotografías y videos registraron los efectos del temporal que azotó Santa Rosa durante la madrugada y la mañana del viernes. En distintos barrios de la capital pampeana se observaron destrozos y complicaciones provocados por la tormenta.
En cuestión de segundos, el fenómeno ocasionó cortes de luz, fallas en las telecomunicaciones, árboles caídos, autos aplastados y calles anegadas.
Daños por la tormenta y operativo en Santa Rosa
Ante la magnitud de los daños, trabajaron equipos de Defensa Civil de La Pampa, personal del área municipal de Espacios Verdes, del EMHSU, efectivos policiales, bomberos y trabajadores de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE).
Los equipos desplegaron tareas en los sectores más afectados por la tormenta, que estuvo acompañada por lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.
Cortes de luz y telecomunicaciones por el temporal
Las redes eléctricas y de telecomunicaciones de la CPE sufrieron daños en varios puntos de la ciudad, lo que provocó interrupciones en ambos servicios.
Personal de la cooperativa trabajaba en la evaluación de los daños y en la reparación de la infraestructura para restablecer los servicios.