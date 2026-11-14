Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

La tormenta dejó árboles caídos, autos aplastados y calles anegadas, además de cortes de luz y problemas en las telecomunicaciones. Las ráfagas alcanzaron los 100 kilómetros por hora y distintos equipos trabajaron para evaluar los daños y reparar los servicios.

Fotografías y videos registraron los efectos del temporal que azotó Santa Rosa durante la madrugada y la mañana del viernes. En distintos barrios de la capital pampeana se observaron destrozos y complicaciones provocados por la tormenta.

En cuestión de segundos, el fenómeno ocasionó cortes de luz, fallas en las telecomunicaciones, árboles caídos, autos aplastados y calles anegadas.

Daños por la tormenta y operativo en Santa Rosa

Ante la magnitud de los daños, trabajaron equipos de Defensa Civil de La Pampa, personal del área municipal de Espacios Verdes, del EMHSU, efectivos policiales, bomberos y trabajadores de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE).

Los equipos desplegaron tareas en los sectores más afectados por la tormenta, que estuvo acompañada por lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

Cortes de luz y telecomunicaciones por el temporal

Las redes eléctricas y de telecomunicaciones de la CPE sufrieron daños en varios puntos de la ciudad, lo que provocó interrupciones en ambos servicios.

Personal de la cooperativa trabajaba en la evaluación de los daños y en la reparación de la infraestructura para restablecer los servicios.