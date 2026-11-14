Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

A nueve meses del siniestro vial en la Ruta Nacional 3, Virginia de la Fuente pidió que inhabiliten para conducir a Cristian Rubiano, quien manejaba el vehículo. La familia se presentó como querellante y espera avances en la causa.

A nueve meses de la muerte del árbitro Emanuel Leguizamón, su madre, Virginia de la Fuente, volvió a reclamar justicia y pidió que le retiren la licencia de conducir a Cristian Rubiano, quien estaba al volante del vehículo en el que viajaban cuatro árbitros.

“Yo lo que quiero es que ya no conduzca más, que sienta un poquito de dolor, aunque sea”, expresó De la Fuente. La familia se presentó como querellante en la causa y cuenta con representación legal.

El siniestro vial en la Ruta Nacional 3

El accidente ocurrió el 2 de febrero sobre la Ruta Nacional 3, cerca del Cañadón Minerales, entre Fitz Roy y Caleta Olivia, en Santa Cruz. Los cuatro árbitros regresaban de dirigir un partido de fútbol cuando protagonizaron el siniestro que terminó con la vida de Leguizamón.

La madre del joven sostuvo que las pericias determinaron que el vehículo circulaba a alta velocidad. “Es una ruta re peligrosa, una ruta que es una curva en pendiente y las pericias están hechas que venían a muy alta velocidad”, afirmó.

El pedido para que Rubiano no vuelva a conducir

La principal solicitud de la familia es que el conductor quede inhabilitado para manejar. “Estamos pidiendo que se le quite el carnet de conducir. Si es por mí, no sé si la Justicia avala, pero que no maneje nunca más en su vida, por los que quedan, por los que quedamos, porque es un peligro al volante”, manifestó De la Fuente.

La mujer cuestionó que, transcurridos nueve meses desde el hecho, Rubiano todavía conserve su licencia. Según indicó, la causa estaría caratulada como homicidio culposo y la familia también reclama que se aplique la pena mayor que corresponda.

“Hace nueve meses y todavía no le quitaron el registro de conducir. Me parece alevoso cuando en un siniestro vial es a corto plazo que se le quita el registro de conducir a la persona. En este caso ya llevamos nueve meses”.

De la Fuente aseguró que el hombre continúa manejando y expresó preocupación por su conducta. “Como si nada, como que no le importa nada, no le importa las dos vidas que se llevó, no le importa haber estropeado a uno de sus otros integrantes”, sostuvo. También afirmó que el conductor tendría una causa anterior vinculada con otro hecho fatal y reiteró: “Es un peligro al volante”.

El dolor de la familia de Emanuel Leguizamón

Mientras esperan que avancen las presentaciones de sus abogados, los familiares mantienen como prioridad inmediata que Rubiano no pueda seguir conduciendo. De la Fuente también describió el impacto de la pérdida de Emanuel, quien tenía 24 años.

“Destrozados, destrozadísimos, extrañándolo a cada momento”.

Al hablar del duelo, agregó: “Hay momentos que querés no acordarte, no vivir nada”. La mujer explicó que decidió hacer público el reclamo en redes sociales para darle visibilidad al caso y lograr que la Justicia avance.

“Estas cosas vale la pena hacerlas porque es la única manera en que, no sé, la Justicia se ve que se mueve”, señaló. También agradeció la posibilidad de difundir la situación y expresó su esperanza de obtener una respuesta: “Una lucecita que nos alumbre y que diga, bueno, mínimamente que le quiten el carnet de conducir a esta persona”.

La familia continuará a la espera de respuestas judiciales, aunque insiste en que la medida más urgente es la inhabilitación para conducir del acusado.