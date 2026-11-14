Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Las ráfagas llegaron a 100 kilómetros por hora y dejaron árboles, cables y techos afectados, además de calles anegadas. El Municipio desplegó 25 cuadrillas y pidió evitar salir mientras continúen las tareas y los riesgos en la vía pública.

La Municipalidad de Santa Rosa recomendó a los vecinos y vecinas permanecer en sus viviendas hasta que mejoren las condiciones tras el temporal que afectó a la ciudad. En la vía pública, pidió alejarse de postes, cables y árboles dañados, no tocar ni retirar elementos en contacto con el tendido eléctrico y circular con precaución en las zonas donde trabajan las cuadrillas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, a las 6:37 de este viernes las ráfagas alcanzaron los 100 kilómetros por hora. También se registraron caída de granizo y precipitaciones: hasta las 9 se habían acumulado 18,6 milímetros.

El temporal provocó caída de ramas, árboles y cables, voladuras de techos y anegamientos. Hasta el momento, los sectores más afectados son las zonas sur y norte de Santa Rosa.

Operativo municipal por el temporal en Santa Rosa

El Municipio desplegó 25 cuadrillas en la vía pública, 12 de ellas destinadas a la recolección de ramas. El Ejército Argentino colabora con dos camiones volcadores y tres motosierras.

Los trabajos se concentran en los barrios Plan 5.000, Colonia Escalante, Villa Santillán, Zona Norte, Matadero y Villa Hilda. Luego, los equipos se trasladarán a Congreso y Bella Vista. Las áreas municipales trabajan de manera coordinada con la Cooperativa Popular de Electricidad, Defensa Civil provincial, Bomberos, la Policía y el Ejército.

El EMHSU interviene ante la caída de árboles y limpia desagües pluviales, mientras que la Planta de Asfalto retira ramas y árboles con maquinaria pesada. Gestión Social releva la situación en barrios populares y otros sectores, y todo el personal de Tránsito está desplegado.

Asistencia a familias y cortes de tránsito

Hasta el momento no se registraron pedidos de evacuación. Desarrollo Social asiste a familias de Plan 3.000 y Zona Norte, donde las ráfagas volaron los techos de dos viviendas.

Desde las 5, agentes de Tránsito realizan cortes momentáneos en los puntos donde hay árboles caídos. La circulación peatonal y vehicular se habilita a medida que el EMHSU retira ramas y árboles. El Municipio pidió circular con precaución en Villa Germinal, Villa Martita y Villa Santillán.

Por falta de energía, están apagados los semáforos de Circunvalación y Telén, Circunvalación y México, y avenida Illia frente a la Escuela 143. Las cuadrillas trabajan para restablecer el semáforo de Circunvalación e Illia. Los equipos de avenida Spinetto y Libertad funcionan con normalidad.

Cortes de luz, fibra óptica y agua potable

La Cooperativa Popular de Electricidad informó interrupciones del servicio en Villa Tomás Masón Norte, Villa Alonso Centro, Villa Santillán, Villa Navarro Sarmiento, Villa Amalia, Matadero, Butaló II y III, Vial 21, Barrio Jardín, Villa Martita, Fonavi 41 Los Caldenes, Villa Hilda y la zona norte de Las Artes. También hay cortes en las zonas rurales de Barrancas Coloradas, Colonia Lagos, Winifreda y sobre la Ruta 5 hasta el frigorífico Carnes Pampeanas.

Además, se encuentra interrumpida la fibra óptica en el este y el sur de la ciudad, Villa Martita y el Parque Industrial. La Cooperativa trabaja para restablecer los servicios.

Los cuencos están en nivel bajo y la interrupción del suministro eléctrico afectó el sistema de bombeo hidráulico. En los Centros de Abastecimiento Norte y Sur se habilitó un bypass para sostener el suministro de agua potable a las redes. Ante una posible baja de presión, las autoridades solicitaron hacer un uso racional del agua.

Teléfonos de emergencia disponibles las 24 horas

La línea municipal 147 funciona con el refuerzo de dos números adicionales, disponibles las 24 horas: 2954 26-9639 y 2954 85-1434.