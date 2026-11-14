El balance de octubre registró temperaturas máximas inferiores a lo normal y lluvias desparejas en la provincia. En varias zonas, las reservas de agua en el suelo fueron adecuadas para los cereales de invierno y también permitieron avanzar con la siembra de cultivos de verano.

Las temperaturas máximas por debajo de los valores normales y las precipitaciones registradas en sectores importantes del área agrícola de La Pampa mejoraron las condiciones para los cultivos forrajeros y favorecieron el desarrollo de los cereales de invierno, conocidos como cultivos de cosecha fina. Así lo indicó el balance de octubre elaborado por la Cátedra de Agrometeorología de la Facultad de Agronomía de la UNLPam.

En Santa Rosa, la temperatura media mensual fue de 14,0 grados, es decir, 1,9 grados inferior al promedio de octubre para la serie 1977-2020. Durante las tres décadas del mes, las medias quedaron por debajo de lo normal, con anomalías de 1,4, 3,0 y 1,5 grados, respectivamente.

Temperaturas de octubre en La Pampa

La temperatura máxima media alcanzó los 19,2 grados, con una anomalía de 3,1 grados por debajo del valor normal. Las máximas medias también fueron inferiores a lo habitual en los tres períodos de diez días. En cuanto a la temperatura diurna, las anomalías fueron de 3,0 grados bajo lo normal en la primera década, 4,2 grados en la segunda y 2,2 grados en la tercera.

La mínima media mensual fue de 8,7 grados, dentro de los valores normales para octubre. Las mínimas nocturnas variaron a lo largo del mes: estuvieron 1,1 grados por encima de lo normal durante la primera década, 1,2 grados por debajo en la segunda y dentro de los parámetros habituales en la tercera.

La máxima absoluta del mes fue de 27,4 grados, 3,5 grados inferior al valor normal, mientras que la mínima absoluta llegó a 1,6 grados y se consideró normal. En la Facultad de Agronomía no se registraron heladas meteorológicas, medidas a 1,5 metros de altura, ni heladas agronómicas, a 0,05 metros.

Lluvias desparejas y reservas de agua en los suelos

Las precipitaciones de octubre tuvieron una distribución irregular en el área agrícola provincial, incluso entre localidades de una misma subregión. Los valores normales del mes se ubican entre 65,2 milímetros en el sur y 102,0 milímetros en el norte. Las lluvias se concentraron principalmente en dos períodos: hasta el 15 de octubre y entre los días 20 y 25.

En el norte, los registros fueron de 54,3 milímetros en Trenel y 127,0 en Alta Italia. Esos valores representaron desde un 30 por ciento menos de lo esperado en las localidades con menores precipitaciones hasta un 47 por ciento más en las de mayores registros. En el centro, Colonia Barón acumuló 58,5 milímetros y Winifreda, 134,5: una diferencia que fue de un 25 por ciento por debajo de lo normal a un 70 por ciento por encima.

En el sur, las lluvias oscilaron entre 49,4 milímetros en Jacinto Arauz y 94,0 en General Campos, equivalentes a un 31 por ciento menos y un 24 por ciento más de lo normal, respectivamente. En el caldenal se midieron 86,0 milímetros en Victorica y 115,9 en General Acha, valores superiores a los habituales en un 28 y un 65 por ciento.

Estado del agua en el suelo y siembra de cultivos

El balance hídrico al 1 de noviembre mostró niveles adecuados de agua en el perfil del suelo, hasta un metro de profundidad, tanto en el norte como en el sur del caldenal. En el extremo norte agropecuario, que comprende Rancul, Realicó, Intendente Alvear y H. Lagos, las reservas fueron de adecuadas a óptimas.

En el centro norte, en localidades como General Pico, Trenel y Caleufú, el agua disponible fue de regular en las zonas con menos lluvia a óptima en las de mayores registros. En el centro oeste, en Santa Rosa y Winifreda, las condiciones fueron de adecuadas a regulares; en el centro este, en Lonquimay y Catriló, resultaron adecuadas. También se observaron niveles adecuados en una parte importante del sur, incluida la zona de Bernasconi, Macachín y Guatraché.

La distribución irregular de las lluvias dejó condiciones suficientes para el crecimiento y desarrollo de los cereales de invierno en numerosos sectores, aunque en algunos puntos la disponibilidad de agua podría limitar esos procesos. A fines de octubre, las precipitaciones y las reservas del suelo también permitieron continuar o iniciar la siembra de girasol, maíz y soja.

Lluvias esperadas para noviembre

Según la serie estadística 1961-2019, las precipitaciones esperadas para noviembre son: 93,0 milímetros en Realicó, 98,0 en General Pico, 94,0 en Eduardo Castex, 82,0 en Victorica, 87,0 en Santa Rosa, 72,0 en General Acha, 89,0 en Guatraché y 68,0 en Bernasconi.