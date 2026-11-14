Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El Ente Provincial del Río Colorado elevó al Poder Ejecutivo una propuesta para vender una parcela de 3.762 metros cuadrados en Puente Dique. El proyecto contempla cabañas y un centro comercial, con obras por etapas durante cinco años.

El Directorio del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) resolvió proponer al Poder Ejecutivo la venta de una parcela de 3.762 metros cuadrados en la zona de Puente Dique, donde se proyecta construir un complejo hotelero.

La iniciativa fue presentada por el empresario Ángel Antonio Azor en el marco de la Ley Provincial 1670, que regula la adjudicación y venta de tierras bajo jurisdicción del organismo. La operación todavía requiere la decisión del Poder Ejecutivo.

Un complejo de cabañas y un centro comercial en Puente Dique

El proyecto prevé la construcción de un complejo de cabañas y un centro comercial, con el objetivo de ampliar la oferta de alojamiento y servicios en la región. El desarrollo se ejecutará por etapas, en un plazo de cinco años.

Entre los primeros trabajos están la limpieza y mensura del terreno, el cerramiento del predio y el comienzo de las obras. La propuesta también incluye un cronograma de inversiones y una cláusula para que el inmueble vuelva a manos de la Provincia ante eventuales incumplimientos.

La trayectoria del empresario y los pasos para concretar la venta

Azor tiene 64 años, vive en 25 de Mayo desde hace cinco décadas y cuenta con cuatro décadas de experiencia en la industria petrolera. Empezó como empleado, luego compró un camión y fundó su empresa de transporte. Durante años trabajó en Río Negro y Neuquén, y la llegada de Pampetrol le permitió hacerlo también en La Pampa.

“Siempre trabajé afuera”, recordó.

El empresario explicó que el nuevo emprendimiento busca diversificar su actividad, generar empleo y abrir una nueva etapa familiar, mientras sus hijos siguen al frente de la empresa de transporte.

La propuesta obtuvo dictámenes favorables de las áreas técnicas, administrativas y de obras del EPRC. La escritura se otorgará una vez que se haya pagado el precio de venta y se haya cumplido el 100 por ciento del proyecto.