Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

El nene de dos años sufrió complicaciones durante la cirugía en el Hospital Garrahan, luego de que apareciera un donante. Su familia y la comunidad de Realicó lo acompañaron durante su tratamiento.

Emiliano León Valle, el niño de dos años de Realicó que esperaba un retrasplante de hígado, murió tras sufrir complicaciones durante una cirugía en el Hospital Garrahan. Esa mañana había aparecido un donante, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

Su familia lo despidió con un mensaje:

“Mi pichón, peleaste tanto mi amor, seguro que estás descansando y no estás sufriendo más. Te vamos a extrañar, amor de mi vida, mucho mucho. Te amamos”.

La historia de Emiliano y su primer trasplante de hígado

Emiliano nació de manera prematura, a las 34 semanas de gestación, y fue diagnosticado con atresia de vías biliares, una enfermedad que afectó seriamente su hígado. Desde muy pequeño debió atravesar intervenciones y tratamientos complejos.

El 19 de diciembre de 2025 recibió su primer trasplante hepático en el Hospital Privado de Córdoba. Su papá, Mayco, fue el donante vivo y le cedió una parte de su hígado. Aunque al principio evolucionó favorablemente y pudo regresar a su casa, más adelante presentó episodios de rechazo y una obstrucción en el conducto biliar, que los profesionales intentaron resolver en reiteradas oportunidades.

La espera de un nuevo donante en el Hospital Garrahan

Ante la necesidad de un nuevo trasplante, la familia se instaló en Buenos Aires para esperar un donante en el Hospital Garrahan. Durante esos meses, la comunidad de Realicó y la región acompañó a su mamá, Selene, con actividades y campañas para ayudar a cubrir los gastos de estadía y mantenimiento.