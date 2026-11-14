Espartaco Marín, Marcela Páez y Varinia Marín debatieron con vecinos iniciativas sobre danza, mecenazgo deportivo y desendeudamiento familiar. También expusieron sus gestiones ante el Banco de La Pampa y la discusión nacional por el Presupuesto.

Los legisladores provinciales Espartaco Marín y Marcela Páez, junto a la diputada nacional por La Pampa Varinia Marín, se reunieron con vecinos de General Pico para presentar y debatir tres iniciativas: una ley provincial de danza, un régimen de patrocinio y mecenazgo deportivo y un proyecto de desendeudamiento de las familias.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron opiniones sobre las propuestas y sus alcances. Varinia Marín también se refirió al debate del Presupuesto en el Congreso y a la situación de la provincia.

Presupuesto nacional y proyectos legislativos

“Tratamos de difundir las iniciativas que se presentan en Diputados, porque entendemos que es una manera de poder debatir, conseguir que los vecinos se interesen en el tema y ver que tienen para aportar. En este momento venimos a contar un poco la situación que se vive a nivel nacional en el Parlamento, donde estamos discutiendo el Presupuesto que es absolutamente perjudicial para la provincia. Creemos que se va a dictaminar el martes y esperamos poder introducir las modificaciones, así como logramos con la ley de discapacidad”, dijo Varinia Marín.

La legisladora provincial Marcela Páez explicó que la jornada permitió compartir el trabajo que llevan adelante en la Legislatura. Entre los temas abordados, destacó la iniciativa para reconocer a bailarines y bailarinas como trabajadores de la danza, el proyecto de mecenazgo deportivo y la propuesta de desendeudamiento familiar.

La ley de danza busca reconocer a bailarines

Según indicó Páez, el proyecto de danza propone la creación de un Instituto Provincial de la Danza para impulsar y fomentar proyectos artísticos vinculados con esta disciplina. También contempla un registro de bailarines, con el objetivo de conocer la cantidad de personas que se dedican a la actividad en la provincia.

La legisladora señaló que actualmente no existe una cuantificación provincial de quienes trabajan en la danza. La iniciativa busca, además, dar un marco de reconocimiento a bailarines y bailarinas.

Desendeudamiento familiar y costos para los clubes

Por su parte, Espartaco Marín expuso sobre el proyecto de desendeudamiento de las familias y las gestiones realizadas ante el Banco de La Pampa. “Solicitamos desde marzo una refinanciación del BLP para endeudados morosos, que recién en junio bajó las tasas 30 puntos para la refinanciación de deuda morosa. Ahora pedimos que esa refinanciación sirva también para la deuda que tienen familias con otras billeteras virtuales o con otras entidades bancarias, porque la gran cantidad de endeudados en nuestra provincia no es solo con el BLP”, dijo.

El legislador también planteó los costos bancarios que afrontan los clubes. “Otro tema es la situación de los clubes. El mantenimiento de la Cuenta Corriente del BLP insume alrededor de 60 mil pesos por mes, recibas o no dinero. Lo plantearon varios clubes, presentamos una resolución para que el Banco exima del costo de mantenimiento, que puede parecer poco, pero para un club que no tiene tanta transferencia de dinero, es mucho. La importancia es también escuchar lo que mucha gente tiene para decirnos”, indicó.