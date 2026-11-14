La oficina dejará de funcionar por una reorganización nacional y sus trámites pasarán al Registro del Automotor y de Motovehículos local. El FreJuPa presentó un proyecto para rechazar la medida y alertó sobre su impacto en el norte pampeano.

El Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial y Créditos Prendarios de Realicó cerrará el próximo 30 de noviembre. La fecha fue comunicada por teléfono a su responsable, Gladys Noemí Bertone de Cabral, aunque la resolución nacional que dispuso la reorganización establecía un plazo de 60 días hábiles para instrumentar los cierres.

La dependencia está entre las 72 oficinas alcanzadas por la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia de la Nación. Sus funciones quedarán a cargo del Registro del Automotor y de Motovehículos de Realicó, conducido por la escribana Graciela Castelanelli, que deberá absorber más trámites y responsabilidades.

El cierre del registro genera preocupación por la atención

La reorganización abrió interrogantes sobre la capacidad operativa de la oficina que seguirá funcionando y el riesgo de una posible saturación. El registro que cerrará atiende gestiones vinculadas con maquinaria agrícola, vial e industrial y créditos prendarios, utilizadas por productores, empresas, concesionarias y particulares de Realicó y localidades de la región.

Entre los cuestionamientos a la medida también figura el supuesto ahorro para el Estado nacional. Según se indicó, los encargados de estos registros no cobran salarios de los gobiernos nacional, provincial o municipal. Los gastos de infraestructura, mantenimiento, personal y funcionamiento son afrontados por cada responsable, cuya remuneración depende de un porcentaje de los trámites realizados.

El FreJuPa pidió revisar la medida nacional

El bloque de concejales del FreJuPa presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para expresar su rechazo y preocupación por la decisión. La iniciativa, fundamentada por el concejal Julio Díaz, advierte sobre las consecuencias que la eliminación de la dependencia podría tener para el entramado productivo del norte pampeano.

El proyecto señala que Realicó es un centro de referencia agropecuario, comercial y productivo para la región. Además, sostiene que el cierre podría implicar mayores distancias, costos económicos y dificultades operativas para quienes deban trasladarse a otras jurisdicciones a realizar trámites que hoy pueden resolver en la localidad.

La propuesta también cuestiona que la concentración de servicios en ciudades más pobladas profundiza las desigualdades territoriales y afecta especialmente a las comunidades del interior. Aunque reconoce que la modernización y la digitalización administrativa pueden simplificar procedimientos, plantea que esos avances no deberían reducir la accesibilidad ni la cercanía de la atención.

Mediante la resolución, el FreJuPa propone pedir a los diputados y senadores nacionales por La Pampa que gestionen ante el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Justicia la revisión de la medida y promuevan la continuidad del registro. También plantea enviar copias a la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, a los legisladores nacionales, a la Cámara de Diputados provincial y al Departamento Ejecutivo Municipal.

Gladys Bertone de Cabral cierra una trayectoria de décadas

El cierre marcará el final de casi cuatro décadas de actividad de Bertone de Cabral al frente de la dependencia. Su vínculo con la oficina comenzó en 1971, cuando ingresó como suplente. El 11 de octubre de 1986, tras el fallecimiento del entonces titular, Jorge Agustín Picca, asumió interinamente la responsabilidad y desde entonces quedó a cargo del funcionamiento del registro.

Ese mismo año inició su relación con la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AERPA), que tenía previsto distinguirla durante noviembre con una plaqueta por sus 40 años de trayectoria.

Con la fecha de cierre confirmada, la preocupación se centra en el impacto de la reorganización sobre los usuarios y en la capacidad del registro que continuará abierto para atender la demanda de Realicó y su zona de influencia.