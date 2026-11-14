Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El programa recibió a 667 visitantes de 27 instituciones educativas de nueve localidades pampeanas durante 2026. Con cinco recorridas pendientes, proyecta cerrar el año con cerca de 750 participantes.

Las visitas al Polo Científico Tecnológico de General Pico crecieron más de un 67 por ciento respecto de 2025. Durante 2026, el programa Recorridas y Visitas Guiadas recibió a 667 personas de 27 instituciones educativas de nueve localidades de La Pampa, frente a los cerca de 400 estudiantes contabilizados el año anterior.

Las instituciones llegaron desde General Pico, Santa Rosa, Eduardo Castex, Realicó, Jacinto Arauz, 25 de Mayo, Miguel Riglos, General Acha y Trenel. Además, cinco establecimientos participaron en dos ocasiones.

Las instituciones educativas que visitaron el Polo Científico

General Pico concentró 13 instituciones y 18 visitas: el Colegio República de El Salvador, la Escuela Nuestra Señora de Luján, el Instituto Superior de Bellas Artes, las EPET número 2 y número 3, el Centro Educativo Los Caldenes, el Instituto Nuestra Señora, en su Ciclo Básico, el Colegio Santa Inés, el Colegio Secundario Los Ranqueles, el Programa de Inclusión Educativa Vos Podés, la Educación Profesional Secundaria del Centro Politécnico, el Colegio Secundario Silvia Machicote y el Colegio Ciudad de General Pico.

Desde Santa Rosa participaron el IPEM, la EPET número 1 y la empresa de turismo educativo Descubrí La Pampa. Eduardo Castex estuvo representada por el Colegio Secundario Hugo Peinetti, el Centro Provincial de Formación Profesional número 1 y la EPET número 10. También llegaron el Colegio Secundario Witralen, de Realicó, y la EPET número 9, de Jacinto Arauz. Las otras localidades aportaron una institución cada una.

El programa proyecta alcanzar 750 visitantes en 2026

Quedan pendientes cinco visitas, solicitadas por organismos externos, con una participación estimada de alrededor de 80 personas. Entre quienes pidieron recorridas se encuentran la Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs del Ministerio de la Producción y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa. Con esas actividades, se proyecta llegar a cerca de 750 visitantes en el año.

La iniciativa forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030, que define a la economía del conocimiento como un eje estratégico para diversificar la matriz productiva provincial.

Ciencia y tecnología para acercar oportunidades a jóvenes

La directora ejecutiva de CITIA, Verónica Duarte, destacó el sentido de las recorridas y su vínculo con la formación de nuevas vocaciones.