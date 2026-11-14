Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

Referentes de la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otras fuerzas se reunieron en Santa Rosa para avanzar con la organización de un frente opositor al peronismo. La definición del calendario electoral provincial y las diferencias internas también atraviesan el armado.

Dirigentes de la UCR, el PRO, La Libertad Avanza (LLA), Comunidad Organizada, el MID y el Mofepa se reunieron en la sede radical de Santa Rosa para seguir organizando un frente opositor al peronismo. El espacio todavía se encuentra en una etapa de definición y busca sumar a las fuerzas dispuestas a competir en conjunto.

El encuentro se realizó en el Comité Capital de la UCR, ubicado sobre la calle Pellegrini. La semana pasada, las conversaciones habían tenido lugar en la sede del PRO, sobre la avenida Spinetto.

Avanza la organización del frente opositor en La Pampa

“Se siguió con los puntos, con el acta constitutiva, informamos cómo funciona el armado del frente, las experiencias”, relató una persona que participó de la reunión.

Por la UCR estuvieron los anfitriones Nidia Ancín, Tato Paz e Hipólito Altolaguirre. El PRO contó con la presencia de Martín Ardohain y otros dos dirigentes, mientras que por LLA participaron Adrián Ravier y otros dos representantes. También asistieron Maximiliano Aliaga y Fabiana Castañiera, por Comunidad Organizada, además de la presidenta del MID y el titular del Mofepa.

La fecha de las elecciones provinciales, una incógnita

Las reuniones buscan acelerar la conformación del espacio, en medio de la expectativa por una posible decisión del gobernador Sergio Ziliotto sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las presidenciales.

“La fecha la tienen guardada en un cofre. La verdad que no sabemos nada. En la última elección lo anunció después del 20 de noviembre, capaz que si no lo hace ya en esa fecha, creo que la convocatoria se va a ir para diciembre o marzo”, especuló una fuente opositora.

Las últimas elecciones pampeanas para gobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales y jueces de Paz se realizaron en mayo de 2023. El Gobierno provincial anunció el cronograma electoral el 23 de noviembre de 2022: las internas se fijaron para el 12 de febrero y las elecciones generales, para el 14 de mayo.

La interna radical y el reclamo de un programa de gobierno

Mientras la mayoría de la dirigencia radical trabaja para conformar un frente amplio, el sector que rechazó una alianza con los libertarios y el tiernismo reclama que la UCR se concentre en elaborar una propuesta electoral.

El exsecretario de Gobierno de Santa Rosa Pedro Salas expresó ese planteo en sus redes sociales: “La UCR de La Pampa debe dejar de perder tiempo en especulaciones electoralistas y abocarse de lleno a formular propuestas claras y concretas para un programa de gobierno que encabece Martín Berhongaray y permita la alternancia política en La Pampa, defienda sus intereses, recursos y los de los pampeanos, sin sumisión al Gobierno Nacional libertario”.