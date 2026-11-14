Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La obra integral de desagües cloacales en el barrio de Toay tendrá un presupuesto oficial de 23.549.632.776 pesos. El proyecto prevé 70 kilómetros de redes, ocho estaciones de bombeo y una planta de tratamiento.

El Gobierno de La Pampa licitará el 22 de diciembre la obra integral de desagües cloacales del barrio Lowo Che, en Toay. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 23.549.632.776 pesos y fue ampliado para que todas las familias del sector puedan acceder al servicio.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, presentó la iniciativa ante el Concejo Deliberante local. La infraestructura sanitaria busca mejorar las condiciones de vida en uno de los barrios más poblados y de mayor crecimiento de la ciudad.

Una red cloacal para los seis sectores de Lowo Che

El proyecto incluye alrededor de 70 kilómetros de redes cloacales, ocho estaciones de bombeo y unas 500 bocas de registro. También contempla una cañería de conducción de 5,5 kilómetros que trasladará los líquidos hasta una nueva planta compacta de tratamiento.

La obra abarcará los seis sectores del barrio, que ocupa unas 650 hectáreas, y tendrá un plazo de ejecución previsto de 720 días. Fue diseñada con una proyección de 25 años y considera una población estimada de 16.200 habitantes para 2050.

La intervención será la primera etapa de un plan integral de saneamiento que prevé futuras obras en las redes de agua potable y los desagües pluviales.

La Provincia amplió el proyecto para incluir a todas las familias

Intronati señaló que la iniciativa responde a un compromiso asumido por el gobernador Sergio Ziliotto y destacó la ampliación del proyecto original. “Esta obra es el cumplimiento de un compromiso asumido por el gobernador Sergio Ziliotto con los vecinos de Toay. Es una decisión política que demuestra la importancia que tiene para nuestro Gobierno atender las necesidades de los pampeanos, independientemente de dónde vivan. Estamos hablando de una infraestructura esencial, que tiene que ver directamente con la salud, el ambiente y la calidad de vida de las personas”, expresó.

Sobre la reformulación, el ministro sostuvo: “El proyecto inicial fue reformulado, entendimos que era importante ampliar su alcance para que todos los vecinos de Lowo Che estén incluidos. Cuando hablamos de obra pública, hablamos de igualdad de oportunidades y de garantizar que las mejoras lleguen a toda la comunidad”.

También remarcó la importancia de planificar el crecimiento urbano: “La planificación es fundamental para que las ciudades crezcan de manera ordenada. No alcanza con responder a los problemas actuales, también tenemos que anticiparnos a las necesidades que van a surgir. Por eso este proyecto fue pensado para las próximas décadas”.

El municipio destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial

El intendente de Toay, Ariel Rojas, valoró la coordinación entre el municipio y la Provincia para incorporar a todos los vecinos al proyecto. “Para Toay es una obra muy importante, porque estamos hablando de uno de los barrios más grandes de nuestra localidad. El trabajo conjunto con el Gobierno provincial permitió ampliar el proyecto inicial para que el servicio de cloacas llegue a todo Lowo Che. Esto significa una respuesta concreta para muchas familias y una mejora sustancial en sus condiciones de vida”, afirmó.

Rojas agregó: “Toay sigue creciendo y necesita infraestructura que no solamente resuelva las necesidades actuales, sino que esté preparada para el futuro. Este sistema cloacal es un ejemplo de esa planificación a largo plazo”.

En la presentación participaron el administrador de la Administración Provincial del Agua, Fabricio González Martín; la viceintendenta, Mariela Zelarayán; el presidente a cargo del Concejo Deliberante, Marcos Ladreche; el secretario de Obras Públicas municipal, Matías Mario; funcionarios de la APA, concejales y vecinos del barrio.

Al destacar el impacto de la inversión, Intronati expresó: “Son obras que muchas veces no se ven porque están debajo de las calles, pero tienen un impacto enorme en la vida cotidiana. Cuidan la salud, protegen el ambiente y permiten que las familias vivan mejor”.