Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El Gobierno nacional fijó un plazo de hasta 12 meses para convocar a una licitación pública nacional e internacional. En La Pampa, el llamado incluye las rutas 22, 35, 151 y 152.

El Gobierno nacional dispuso que nuevos tramos de rutas del país sean concesionados a empresas privadas mediante el sistema de peaje. La medida forma parte del proyecto Red Federal de Concesiones y alcanza a cuatro corredores nacionales que atraviesan La Pampa.

El decreto 1358 establece que la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo máximo de 12 meses.

Qué rutas de La Pampa estarán incluidas en la concesión

Los tramos pampeanos comprendidos son las rutas nacionales 22, 35, 151 y 152. La ruta 22 también cruza la provincia de Buenos Aires; la 35 pasa además por Buenos Aires y Córdoba, mientras que la 151 conecta La Pampa con Río Negro.

En el resto del país, el llamado incluye las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 33, 34, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 158, 228 y 237, además de la A0017. Los corredores atraviesan Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, La Rioja y Neuquén.

Los objetivos del plan de concesiones viales

Los fundamentos de la medida plantean que la iniciativa busca "profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional". También apunta a "rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad, al tiempo que se coadyuva a la consecución de los objetivos de eliminación del déficit y de equilibrio de las cuentas del Estado Nacional".

Peaje en la ruta 5: tarifas y nuevas estaciones

En abril de 2026 se conocieron las propuestas económicas para operar distintos corredores nacionales, entre ellos la ruta 5, que une Santa Rosa con la Ciudad de Buenos Aires. Para el denominado Tramo Pampa, la oferta más baja fue de $2.355,37 más IVA, presentada por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.; la cifra se calculó con valores de julio de 2025. La propuesta más alta llegó a $3.354.

El esquema prevé dos nuevas estaciones de cobro, una de ellas en Lonquimay, donde el peaje implicaría un costo adicional de más de 2.800 pesos. Se sumaría a las cabinas ya instaladas en Trenque Lauquen, 9 de Julio y Olivera, todas en la provincia de Buenos Aires. La concesión no contempla la ejecución de obras, pese al intenso tránsito y al historial de siniestros viales en ese corredor.

Además, comenzaron trabajos de infraestructura en el kilómetro 139 de la ruta 5, a la altura de Gorostiaga, para instalar y reactivar una estación de peaje a cargo de la empresa Pentavía.

Los intendentes de Chivilcoy, Guillermo Britos; Alberti, Jorge Gaute; Suipacha, Juan Luis Mancini; Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; y Carlos Casares, Daniel Stadnik, anunciaron que presentarán un recurso de amparo para intentar frenar el cobro.