Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El viento provocó daños en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada del viernes. Un árbol cayó sobre un Peugeot 206 en el Fonavi 27 y una columna de cemento se quebró en la avenida Palacios.

La tormenta que afectó a Santa Rosa durante la madrugada del viernes dejó daños de distinta magnitud en varios sectores. Entre los episodios más importantes, un árbol cayó sobre un automóvil en el Fonavi 27 y el viento quebró la parte superior de una columna de cemento en la avenida Palacios.

Un árbol cayó sobre un auto en el Fonavi 27

El hecho ocurrió en calle Safontas, entre Rodríguez y Varela, donde el viento arrancó de raíz un árbol de grandes dimensiones ubicado sobre la vereda de un espacio verde que divide el Fonavi 27 del Fonavi 25.

La planta cayó encima de un Peugeot 206 estacionado y le rompió el vidrio trasero, además de provocarle importantes abolladuras. Bomberos trabajaron en el lugar con una motosierra para cortar el árbol en partes y apilar los restos a un costado.

Dos viviendas ubicadas frente al árbol también sufrieron daños menores por la caída de ramas sobre sus techos. Además, el viento arrancó un cartel comercial colocado en el frente de una de las casas.

El viento quebró una columna en la avenida Palacios

Otro de los daños de mayor magnitud se registró en la avenida Palacios, frente a la sede de Radio Nacional. Allí, dos equipos de la Cooperativa Popular de Electricidad trabajan para reemplazar una columna de cemento que se quebró en su parte superior.

En tanto, sobre la calle Luther King, entre Congreso y Médici, operarios municipales recolectaron ramas caídas durante el temporal. En ese sector, las consecuencias fueron menores y se limitaron a ramas de porte pequeño.