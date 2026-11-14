Nacida en Santa Rosa y con raíces en General Acha, la suboficial está al frente del abastecimiento del destructor y lidera un equipo de 24 marinos. Su tarea fue clave durante un despliegue naval de 62 días y 10.000 millas.

La Suboficial Segundo Furriel Jesica Daiana Albariño Canale, de 39 años, cumple una función estratégica a bordo del destructor ARA Almirante Brown: está a cargo del Departamento Abastecimiento y es Maestre de Víveres de la unidad. Su trabajo resulta esencial para sostener la operatividad y el bienestar de la tripulación durante las navegaciones.

Nacida en Santa Rosa y con raíces familiares en General Acha, ingresó a la Escuela de Suboficiales de la Armada en 2008. Su decisión estuvo marcada por una historia familiar vinculada a las fuerzas de seguridad. “Mi padre fue Gendarme Nacional y estábamos habituadas con mamá y mis hermanas a sus cambios de destino. Vivimos en Bariloche y El Bolsón, y en localidades de La Pampa como Santa Rosa, donde nací, y General Acha, además de distintos partidos de Buenos Aires”, relató.

La trayectoria de Jesica Albariño Canale en la Armada

Su ingreso también representó un hito generacional: formó parte de una de las primeras promociones de mujeres con hijos en incorporarse a la institución. Su hija María Julieta había nacido en 2007 y hoy tiene 20 años; estudia Traductorado de Inglés.

La vocación naval tomó forma durante la secundaria, que cursó en Bahía Blanca. Un vecino marino comunicante la orientó hacia la especialidad de furriel, vinculada con la administración de personal, las finanzas y el control de suministros. El paso de la vida civil a la militar fue un cambio profundo. “No conocía nada ni a nadie; de a poco uno va integrando el deber, la disciplina y el respeto por las jerarquías. Se necesita querer lo que uno hace, vocación y disposición, donde priman los valores de servicio y responsabilidad”.

Abastecimiento y liderazgo a bordo del destructor

Como suboficial más antigua de su especialidad en el ARA Almirante Brown, Albariño Canale asumió por primera vez una doble responsabilidad: conduce un equipo de 24 marinos, integrado por cocineros, camareros, enfermeros y furrieles, y se desempeña como Maestre de Víveres, en apoyo directo a Contaduría. Durante los zafarranchos, además, tiene un puesto asignado en los cañones de 40 y 70 milímetros.

La preparación de los víveres requiere una planificación específica para las travesías prolongadas. “Fue un gran esfuerzo que sumo a la experiencia de navegar tantos días lejos de casa. Logramos el aprovisionamiento necesario: alimentos secos para 60 días antes de zarpar y luego, en cada puerto, carnes y verduras frescas”, explicó sobre la logística para alimentar y asistir a la dotación.

En sus 19 años de trayectoria, prestó servicios en el Hospital Naval Puerto Belgrano, en Arsenales y en la División de Corbetas. También navegó en el buque multipropósito ARA Punta Alta y en la corbeta ARA Rosales. Su destino actual le permitió recorrer puertos desde Ushuaia y Comodoro Rivadavia hasta viajar a Chile y Perú. “Las navegaciones largas cuestan esfuerzo porque se trabaja la mayor parte del día, aunque se compensa con la llegada a los puertos”, señaló.

Un despliegue naval de 62 días y 10.000 millas

Parte de su familia, entre ellos sus abuelos, tíos y una hermana, permanece en La Pampa. Jesica vive actualmente en Sánchez Elías con su pareja, también marino, su hija y sus mascotas. El año próximo pasará a prestar servicios en el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, en Puerto Belgrano, aunque mantiene el deseo de ser destinada algún día a Mar del Plata.

El desempeño de la suboficial pampeana fue clave en la participación reciente del destructor ARA Almirante Brown y su helicóptero Fennec embarcado en los ejercicios multinacionales SIFOREX XIV y UNITAS LXVII, realizados en septiembre frente al puerto peruano de El Callao.

El despliegue se extendió durante 62 días y comprendió 10.000 millas navegadas. SIFOREX estuvo enfocado en el empleo del arma submarina, mientras que UNITAS reunió a fuerzas de 24 países para responder con rapidez ante crisis globales y fortalecer el adiestramiento táctico y la cooperación entre armadas.